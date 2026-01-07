縣市財力分級洗牌 台公力：預算早編好 基層公務員年關前大炸彈

因應新版財劃法修法，行政院主計總處調整各縣市財力級次，全台財政出現「大洗牌」，台東縣、新竹縣市與首都台北市並列第一級，即未來中央補助將減少、地方自籌率將提高。台灣公務革新力量聯盟指出，對實際負責計畫、預算的基層公務員而言，這份公告就是於一顆突如其來的大炸彈。

115年至117年的各縣市財力級次，第一級除了首都台北市外，還新增新竹縣、新竹市、台東縣；第二級新北市、金門縣、花蓮縣；第三級桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

台灣公務革新力量聯盟今在臉書說明，「財力級次」是中央在分配補助款時，用來判斷地方政府「能不能自己想辦法」的依據。級次越前面，中央補助比例越低，地方要自己掏出來的錢越多；級次越後面，中央出的比例就越高。

公革力表示，很多縣市在去年編列115年度預算時，是依照當時適用的財力級次計算補助與自籌比例。計畫怎麼做、錢怎麼編，早就寫進預算書、送進議會，也照此基礎往前推動，現在突然公告新的級次，對第一線來說，眼前的數字全部要重算，最直接的衝擊，就是自籌款暴增。」

公革力指出，原本以為中央會負擔大部分經費的計畫，一夕之間變成地方要多拿出好幾成的錢。此次分級，重災區直指台東縣，從補助領滿的後段班直衝跟台北市平起平坐的第一級土豪區，承辦人現在大概在算要多生幾億的自籌款，花蓮縣、新竹縣市同樣面臨補助比例大縮水的慘狀。

公革力表示，錢不會憑空出現，只能從既有預算裡面擠，原本排定的建設、改善計畫，必須先從議會審議中的年度預算中挖，看有沒有自籌款空間。承辦人夾在中間，一邊被要求把事情做完，一邊又被問錢從哪裡來，無力感只有實際跑過預算的人才懂，且每一個補助計畫都要重新計算比例，重寫計畫書、重跑簽核，主計得重新對數字，承辦人得一份一份說明為什麼金額不一樣。

由於時間點卡在年關前後，公革力說，追加減預算的法定時程不會等人，於是很多人心裡都已經有底，這個年大概又要在Excel表格、公文附件和說明稿中度過。對外界來說，可能只看到某某縣市「升等」或「調整級次」，卻很少有人注意到，這背後其實是一整條行政流程被迫急轉彎。

因此不少公務員對財力分級感到傷神，公革力說，財力級次反映制度調整的資源重新分配，實務上代表的預算更緊、溝通成本更高、行政風險也更大。很多公務員私下說，政治論述可以繼續交鋒，只希望制度變動時，能多留一點緩衝時間，不要永遠是「預算先編了再說，之後再想辦法補洞」。

公革力無奈道，如果你哪天看到身邊的公務員盯著一份函文發呆，人家大抵是在心裡盤算，接下來又有多少預算要重來一次，還是乾脆在年後換一份工作。