賴總統推廣TISA 預告再推因應少子女化精進方案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委、中常委王世堅今天在民進黨中執會提及，藍白最近在推未來帳戶，但其實有點荒謬，財政部有很好的方案叫做TISA，可以照顧的族群更全面，應該多和國人宣導。身兼民進黨主席的賴清德總統回應，TISA推行一年多成績確實不錯，有7萬多人參加、將近百億規模。賴總統也預告，針對少子女化問題，行政院也將就生育、養育以及教育方面提出更精進計畫。

為促進國人長期投資理財觀念之建立，金管會責成集保結算所建置台灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account），簡稱「TISA」機制，鼓勵民眾及早進行退休準備，以中長期定期定額投資達成資產累積目標。

王世堅表示，財政部應該更積極主動向國人宣傳這麼好的方案，政府未來也可對TISA提供更多賦稅的優惠，吸引更多國人加入，比起投資未來帳戶，TISA是包含已經就職的勞工朋友、年輕朋友，現在開始使用這樣的優惠投資方案，未來也可以把資金轉出來做退休生活使用，TISA效用以及可以照顧的族群更全面，政府應多多宣導。

賴總統表示，政府現在重點要推動的政策是亞太資產管理中心。從蔡英文總統上任以至今，金融資產及保險從2016年至今資產成長超過7成，總數約有130兆元，這是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆財富。

賴總統指出，政府現在要推亞太資產管理中心，就是希望能把資金留在台灣本地，台灣人的錢投資台灣的產業，讓本地經濟內循環更發達。過去很多國人可能把資產放到新加坡、香港，除了錢會外流，包含一些從事金融業的國人朋友要到國外工作，人才也外流了，其實相當可惜。TISA推行一年多以來的成績確實不錯，現在有7萬多人參加、將近百億元規模，他也會請行政院把王世堅的意見帶回去研議、擴大宣傳。

