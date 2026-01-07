快訊

再生雙法今年上路…韓國瑜：台積電是台灣皇冠 最亮的珠寶一定是醫療業

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅的頂尖團隊。記者翁唯真／攝影

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅等頂尖團隊。立法院長韓國瑜今出席致詞表示，大家都說台積電是台灣的皇冠，如果皇冠上最亮的一顆星、最亮的珠寶，一定是醫療業。

韓國瑜致詞表示，有「台灣醫生界奧斯卡」之稱的國家生技醫療品質獎，是一個崇高的榮譽，今年已經邁入第28年，不僅促成了國內生技醫療的發展與精進，更帶給更多醫療研發人員莫大的肯定，這是一個良性的循環。

韓國瑜說，去年12月舉行的第9屆「台灣醫療科技展」，當時說過，在台灣這塊土地過去100年以來，醫療可說是全台灣最聰明、最優秀人才，都投入的行業，把醫療界的「台灣經驗」獻給世界各國朋友，一定能感覺到台灣醫療跟生技的厚度與實力。

韓國瑜表示，立法院三讀通過了《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，我們合稱為「再生醫療雙法」，今年正式上路，象徵著台灣生技醫療邁入新的階段。他相當焦急，太多注意力都在半導體、高科技，忽略掉還有這麼多蓄勢待發可以大幅改善的產業。

韓國瑜說，如果把中醫中藥跟今天的生技醫療結合在一起，創造台灣另外一個產業的高峰，並將產業再再配合觀光，我相信台灣在未來生技上一定會有更棒、更耀眼的表現。今天來參加第 28 屆生技醫療展，希望大家一起共同思考、共同努力，來營造另外一個台灣之光，這是他內心的期待，大家一同努力將台灣生技發光。

行政院政委陳時中致詞表示，剛才韓國瑜提到，立法院三讀通過了再生醫療雙法，現在在審的「人體生物資料庫」管理法，這些都是在未來發展生技的時候一個寶庫，怎麼樣來利用法規跟資料庫，並透過相關AI跟半導體的產業強強聯手，創造未來的一個奇蹟，相信這是一定可以看得到。

陳時中說，至於中醫藥方面，其實政府有看到這一塊，現在準備要設立「中醫」一個研究中心，規模比起以前要大上非常多。如果有一個研究中心規模更大，能夠召集更多優秀人才，那對中醫藥的發展，也許未來也是一個新的契機。

陳時中表示，相信現在世界已經看到台灣，未來透過大家的努力，世界更會認同台灣，不但是被認可還會領導未來生技界、國際的生技界往前發展，讓世界真正能夠跟台灣共同享受生技界的成果。

