遭國台辦列「台獨打手幫凶」 法務部挺女檢：境外政治術語不生效力
針對國台辦今天將台灣高檢署女檢察官陳舒怡列「台獨打手幫凶」，聲稱要終身追責，法務部表示，我國司法主權不容侵犯，對企圖以恐嚇手段干預我國司法主權、威脅司法官人身安全的挑釁作為，表達最強烈譴責。
法務部表示，我國為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何干涉，境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預我國司法主權，對我國不生任何效力。
法務部說，有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾，檢察官偵辦任何案件，均秉持中立、公正之立場，恪遵法律為之，凡涉及危害國家安全或違反法律的行為，檢察官本於職權依法訴追，確保我國民主憲政及永續發展，此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為我國民主社會所接受。
法務部說，檢察官依法執行職務受法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名行騷擾與恐嚇之實，法務部堅定支持檢察官公正執法，將與相關部會密切合作，對於任何干預台灣司法及威脅台灣公務員的非法手段，採取必要的因應作為。
法務部說，我國為成熟的民主法治國家，司法案件的偵查、審判皆依嚴謹法律程序為之，面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。
