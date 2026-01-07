陸列劉世芳、鄭英耀為台獨頑固分子 國民黨籲雙方和緩

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸國台辦今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡被列為「台獨打手幫兇」。國民黨立委暨發言人吳宗憲說，兩岸不需要強力針對對方，呼籲雙方和緩。記者屈彥辰／攝影
大陸國台辦今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡被列為「台獨打手幫兇」。國民黨立委暨發言人吳宗憲說，兩岸不需要強力針對對方，呼籲雙方和緩。

針對劉世芳、鄭英耀等被大陸國台辦列為台獨頑固分子，吳宗憲說，兩岸真的不需要如此強力地針對對方，不要互相以這種言詞或手法、政策等針對對方，無助兩岸和諧。不管是民進黨政府或是中國大陸方，最好的方式就是大家好好溝通，這才是降低兩邊衝突的最有效方式，而不是互相用尖銳的方式論述。

吳宗憲認為，很多彼此的互信跟善意，都會在針鋒相對的情況下喪失，彼此沒有互信、善意的基礎，兩岸很難降低衝突風險。呼籲雙方能夠和緩一點。

另外，吳宗憲也說，在今日中常會上，有特別強調青年培訓是接下來加強的重點，秘書長李乾龍也會協助各項營隊等規畫。青年培訓一直是國民黨主軸，希望有更多新血加入，一起為國家奮鬥。

吳宗憲提到，有中常委提出，是否有必要為台商加以中常委名額保障，這部分會再加以研議，台商在世界各地，有時也會提出好建議。研議後，如果確定要的話，必須要修正黨章，程序還需要一段時間，如果有新的狀況會再報告。

台獨 劉世芳 國台辦

