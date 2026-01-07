女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影
大陸國台辦今天將台灣高檢署女檢察官陳舒怡列「台獨打手幫兇」，聲稱要終身追責；法務部長鄭銘謙強勢回應。鄭說，法務部堅定捍衛司法主權，要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官公正執法，並守護台灣的司法主權。

法務部常務次長黃謀信也提出3點聲明，第一，我國的司法主權絕不容侵犯；第二，檢察官依法追訴犯罪，執行法律，法務部絕對予以支持；第三，法務部要求所屬各檢察署確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，要予以嚴懲。

國台辦發言人陳斌華今天說，陳舒怡甘當「台獨」打手幫凶，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造「綠色恐怖」，大陸將以事實為依據、以法律為準繩，對陳舒怡依法嚴懲，並終身追責。

司法官學院40期結業的陳舒怡，目前為台灣高等檢察署「重大國家安全及社會秩序案件督導小組」執行秘書，任務性質為擔任檢察、國安、軍事、調查、警察、海巡等國安團隊的聯繫辦案窗口。

陳舒怡於一審期間，偵辦過獄政史上層級最高的典獄長貪瀆、國民黨智庫執行長張顯耀洩密等矚目案件，曾派駐金融監督管理委員會任駐署檢察官；二審期間，陳舒怡偵查退役中將高安國「共諜案」，高二審判刑7年6月，案件尚未確定。

法務部即將展開遴選檢察長人事作業，9名票選檢審委員今天公布有意角逐20人名單，陳舒怡在列，適國台辦點名陳舒怡應嚴懲，檢察界今天有人傳言「國台辦助攻陳舒怡」、「陳舒怡穩了啦！」

