民進黨40年！賴總統緬同志：謹記清廉、勤政、愛鄉土 莫忘民主前輩精神

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會尾聲分享「內心話」。賴總統表示，今年是民進黨創黨40周年、總統直選30周年，是台灣民主里程碑，他在此時帶領民進黨，懷著誠惶誠恐的心情，要叮囑民進黨全體黨公職，莫忘雷震、傅正、殷海光等民主前輩為民主打拚精神，也要謹記清廉、勤政、愛鄉土，才不辜負台灣人民支持。

賴總統指出，他最近在讀一些文章，包括殷海光曾說過，「我就像一隻微細的蠟燭，在風裡搖曳明滅，只希望這支蠟燭在尚未被蒙古風吹滅以前，有許多支蠟燭接著點燃，讓自由之光終於照過東方的大地」。傅正也說過「不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主、第二是民主、第三是民主，除了民主，還是民主」。

賴總統分享，他相當欽佩雷震、殷海光、傅正、彭明敏或更之前的蔣渭水等人的勇氣，他也感受到要把台灣顧好的責任，這些民主前輩共同點，都是用民主推動社會進步、讓台灣更好。今年是民進黨創黨40周年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政，為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴總統表示，清廉是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守廉政規範，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。勤政則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。愛鄉土是熱愛台灣、認同台灣，必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴總統指出，要再次強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對民進黨最深切的期待。希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。