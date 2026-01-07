快訊

撇跟鄭麗文有心結…蔡正元：她拜託事情最多 我都盡力完成

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，入獄前獲國民黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。蔡正元會後受訪撇清跟鄭麗文有心結，在黨主席競選過程裡，不管是鄭麗文、羅智強、郝龍斌都有交代他做些事情，他都盡力完成，而鄭拜託的東西、事情是最多的。

蔡正元今踏足國民黨中央黨部受頒獎項，媒體關注在黨主席選舉時，常對鄭麗文有批評，是否有心結等。蔡正元強調，他跟任何國民黨人、民進黨人，都沒有心結。例如多年前民進黨新潮流頭子吳乃仁、洪奇昌等因為台糖案被判刑，他第一個站出來聲援，也因此司法單位覺得真有值得探討的空間。

蔡正元表示，鄭麗文在國民黨困頓時擔任主席，也備極辛勞，所以沒有所謂的破冰。他希望黨中央只針對一件事，就是「讓國民黨再執政」。國民黨再執政不是因他要當官，他年紀大了，沒有當官的想法，但在他有生之年，希望看到國民黨再執政一次，他客觀分析台灣的形勢，如果國民黨下一次不執政，台灣有很高的機會「淪為烏克蘭」。

蔡正元說，他作為1621年就來台灣開墾的台灣島上最老的漢人家族、4百多年的子孫，不願看到台灣在錯誤的政黨領導、錯誤的政策之下毀於一旦。他作為一個小小黨員希望黨中央能夠奮起，不要有任何錯誤的政策，能在2026、2028揮出輝煌的全壘打。

蔡正元說，在黨主席競選過程裡，不管是鄭麗文、羅智強、郝龍斌都有交代他做些事情，他都盡力完成，其中鄭麗文拜託的東西、事情是最多的，所以怎麼會有心結，樂見任何一個好的優秀同志來擔任黨主席。

蔡正元強調，不管是鄭麗文、羅智強或郝龍斌當上黨主席，他認為有些言論、政策會傷及國民黨再度執政的機會，他也會客觀、理性、坦然提出看法，不會管交情。他們可以採取，也可以不必採取，純粹就是小黨員的建議。如果讓媒體朋友有所誤會，他特別做出說明。

此外，蔡正元也說，近日有媒體報導一位林姓律師的說法，稱法院認為他侵占一位郭姓人士的資金。但他的阿波羅公司只有他一個股東，只跟他資金往來，阿波羅公司從來沒有跟郭姓人士有任何資金往來。

蔡正元說，郭姓人士出庭作證也說沒有委任過阿波羅任何事情，但司法當局編造劇情，說成他侵占郭姓人士、侵占阿波羅公司，這是「欲加之罪，何患無辭」。沒有金流往來，怎麼侵占？郭姓人士沒有出資購買中影股票，何來侵占？完全說不通的事情。沒有聽說郭姓人士有來參與訴訟或有所抱怨，只是因為在契約過程有提到一些人的名字，就要這樣編造劇情，相當不合理。

