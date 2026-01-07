影／頒「實踐一等獎章」給蔡正元 鄭麗文：政黨輪替讓司法回到正軌
國民黨主席鄭麗文下午在中常會，將國民黨最高榮譽的「實踐一等獎章」頒給蔡正元，表彰對國民黨的特殊貢獻。
前總統馬英九涉及「三中案」與舊中央黨部大樓交易案，一審判馬英九等5人無罪，但前立委蔡正元有罪，判刑3年6月，上個月31日二審維持判決。對此鄭麗文在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元時表示，讓大家永遠知道，記得蔡正元是帶著勳章入獄。鄭麗文指出來自強權的威脅，不斷的打壓，司法淪為政權的打手，我們永遠會站在公理、正義的這一邊，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，也會堅定的走下去。
鄭麗文強調在蔡正元的鼓勵跟支持底下 ，我們一定要拿回政權。因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌，國家回到正軌，我們中華民國才能夠繼續的成為2300萬人最佳的後盾，帶來和平、義正、繁榮。
