聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月，國民黨主席鄭麗文今在中常會上頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。蔡正元表示，人生最後期待只剩再看到國民黨在鄭麗文等的領導下重返執政，救台灣免於烏克蘭的危機，再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。記者屈彥辰／攝影
國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月，國民黨主席鄭麗文今在中常會上頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。蔡正元表示,人生最後期待只剩再看到國民黨在鄭麗文等的領導下重返執政,救台灣免於烏克蘭的危機,再讓民進黨執政,台灣即將淪為烏克蘭。記者屈彥辰／攝影

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，入獄前獲國民黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。蔡正元表示，人生最後期待只剩再看到國民黨在鄭麗文等的領導下重返執政，救台灣免於烏克蘭的危機，再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。

蔡正元因三中案判刑確定，即將服刑。鄭麗文今下午於中常會上，頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。許多國民黨立委、台北市議員到場贈花和送別蔡正元。

鄭麗文完成頒獎後，蔡正元致詞形容，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」，特別感謝的就是前段時間，他以微薄之力在網路上發起彈劾「陳水扁」（口誤，應是指賴清德總統）的連署運動，獲得台灣人民800萬人以上的連署。這活動要特別感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁，全力提供所有的資源。

蔡正元表示，要感謝很多朋友放棄了恐懼，跟他一起上前線，擔任號召人，就是國民黨團書記長羅智強，還有立委王鴻薇、張啓楷，和議員王欣儀。最重要的是一路來非常給他鼓勵跟支持，幫忙策畫的前立委邱毅、郭正亮等。

蔡正元表示，他只剩下一個人生最後的期待，希望在有生之年，能看到國民黨在鄭麗文等的領導之下，再執政一次。再執政不是為了獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於烏克蘭的危機，如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。國民黨執政是挽救台灣人民，救台灣命運的唯一出路跟方法。懇請所有支持國民黨的好朋友，要努力團結民眾黨、所有在野黨，爭取中間選民，共同完成再執政的任務。

國民黨 蔡正元 鄭麗文

相關新聞

鄭麗文稱蔡正元因民進黨報復馬英九遭殃及 今頒勳章帶著入獄

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，即將入監。國民黨主席鄭麗文表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司...

國台辦新增台獨頑固份子 王世堅斥無聊：我可列十大好戰分子

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單。民進黨立委王世堅今天表示，這實在太無聊了，他們可...

獲頒國民黨實踐一等獎章 蔡正元：人生最後期待是重返執政

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，入獄前獲國民黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。蔡正元表示，人生最後期待只剩再看到國民黨...

盼飛官辛柏毅平安歸來 黃國昌嗆民進黨拒編軍人加薪預算

空軍一架F-16V戰機昨天在花蓮外海失事，各單位持續搜救上尉飛官辛柏毅，民眾黨主席黃國昌今天說，期盼搜救過程一切順利、飛...

國安法從「意圖」改為「足以」 綠委藉質詢澄清

「《國安法》把『意圖』刪除，增加『足以』危害國安才裁罰，其實更明確！」綠委蘇巧慧7日質詢法務部時強調，《國安法》修法明明把很多法律條文更加明確化，但藍委仍堅持要召開公聽會，希望官員能加強說明；綠委李柏毅則說，若有APP鼓吹台人投誠中國該怎麼辦？陸委會副主委梁文傑說，目前僅能用兒少與詐騙下架，所以才要修《國安法》。

被列台獨頑固分子 劉世芳：立場不變、繼續守護台灣

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。...

