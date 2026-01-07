獲頒國民黨實踐一等獎章 蔡正元：人生最後期待是重返執政

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，入獄前獲國民黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。蔡正元表示，人生最後期待只剩再看到國民黨在鄭麗文等的領導下重返執政，救台灣免於烏克蘭的危機，再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。

蔡正元因三中案判刑確定，即將服刑。鄭麗文今下午於中常會上，頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。許多國民黨立委、台北市議員到場贈花和送別蔡正元。

鄭麗文完成頒獎後，蔡正元致詞形容，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」，特別感謝的就是前段時間，他以微薄之力在網路上發起彈劾「陳水扁」（口誤，應是指賴清德總統）的連署運動，獲得台灣人民800萬人以上的連署。這活動要特別感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁，全力提供所有的資源。

蔡正元表示，要感謝很多朋友放棄了恐懼，跟他一起上前線，擔任號召人，就是國民黨團書記長羅智強，還有立委王鴻薇、張啓楷，和議員王欣儀。最重要的是一路來非常給他鼓勵跟支持，幫忙策畫的前立委邱毅、郭正亮等。

蔡正元表示，他只剩下一個人生最後的期待，希望在有生之年，能看到國民黨在鄭麗文等的領導之下，再執政一次。再執政不是為了獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於烏克蘭的危機，如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。國民黨執政是挽救台灣人民，救台灣命運的唯一出路跟方法。懇請所有支持國民黨的好朋友，要努力團結民眾黨、所有在野黨，爭取中間選民，共同完成再執政的任務。