鄭麗文稱蔡正元因民進黨報復馬英九遭殃及 今頒勳章帶著入獄

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，即將入監。國民黨主席鄭麗文表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，民進黨為報復前總統馬英九才會被殃及，而國民黨今頒發最高榮譽「實踐一等獎章」，讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄。

鄭麗文今下午於中常會上，頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。鄭麗文表示，蔡正元對於敵對政黨攻防是國民黨望塵莫及，多所學習的對象，蔡正元對外宣布不再參選公職之後，一言九鼎。蔡雖未參選，但很多選舉的立委或議員都知道蔡從不藏私人脈、資源。

在政黨被輪替後，民進黨因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，因此民進黨要報仇，對馬英九、國民黨的三中案，緊咬不放，窮追不捨，遭到池魚之殃的就是蔡正元。馬英九被受騷擾跟汙辱，蔡正元也曾被檢調鎖定，被羈押期間，檢調詢問蔡的重點，都是在問馬英九。司馬昭之心，路人皆知，在各種威逼利誘下，蔡正元不改硬頸精神，這點道德勇氣非一般人可以做到。

鄭麗文說，事實證明，民進黨翻箱倒櫃，透過各種方式想入罪國民黨、馬英九，最後徒勞無功，不知道是否為了洩憤，找個替罪羊，更不知道是否因為蔡正元平日論述精闢犀利，讓執政當局無法招架，因而將蔡粗暴入罪，這是台灣司法淪亡、墮落、最不堪的時刻。

鄭麗文表示，站在國民黨的立場，不會忘記蔡正元對國家、黨的長期奉獻，也會永遠欽佩蔡正元堅守道德、理念、價值，不畏強權，也佩服蔡正元的高度專業水準、國際視野水平，不站在一己之私，為國為民，對國民黨有很多鞭策跟啟示，蔡不但是國民黨難得的人才，也是國家難得的人才，也是在今天的亂世當中，難得可以看到的勇氣跟良心。

國民黨特地頒發給蔡正元，最高的榮譽「實踐一等獎章」，讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄的。國民黨永遠支持蔡正元，也在蔡的鼓勵跟支持底下，一定要拿回政權，因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌，國家回到正軌，中華民國才能繼續成為2300萬人的後盾，帶來和平跟繁榮。