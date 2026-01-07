快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文稱蔡正元因民進黨報復馬英九遭殃及 今頒勳章帶著入獄

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月，國民黨主席鄭麗文今在中常會上頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。然而，鄭麗文致詞內容中讚蔡正元對民進黨的攻守值得國民黨學習，強調要重返執政。記者屈彥辰／攝影
國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月，國民黨主席鄭麗文今在中常會上頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。然而，鄭麗文致詞內容中讚蔡正元對民進黨的攻守值得國民黨學習，強調要重返執政。記者屈彥辰／攝影

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，即將入監。國民黨主席鄭麗文表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，民進黨為報復前總統馬英九才會被殃及，而國民黨今頒發最高榮譽「實踐一等獎章」，讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄。

鄭麗文今下午於中常會上，頒發「實踐一等獎章」予蔡正元。鄭麗文表示，蔡正元對於敵對政黨攻防是國民黨望塵莫及，多所學習的對象，蔡正元對外宣布不再參選公職之後，一言九鼎。蔡雖未參選，但很多選舉的立委或議員都知道蔡從不藏私人脈、資源。

在政黨被輪替後，民進黨因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，因此民進黨要報仇，對馬英九、國民黨的三中案，緊咬不放，窮追不捨，遭到池魚之殃的就是蔡正元。馬英九被受騷擾跟汙辱，蔡正元也曾被檢調鎖定，被羈押期間，檢調詢問蔡的重點，都是在問馬英九。司馬昭之心，路人皆知，在各種威逼利誘下，蔡正元不改硬頸精神，這點道德勇氣非一般人可以做到。

鄭麗文說，事實證明，民進黨翻箱倒櫃，透過各種方式想入罪國民黨、馬英九，最後徒勞無功，不知道是否為了洩憤，找個替罪羊，更不知道是否因為蔡正元平日論述精闢犀利，讓執政當局無法招架，因而將蔡粗暴入罪，這是台灣司法淪亡、墮落、最不堪的時刻。

鄭麗文表示，站在國民黨的立場，不會忘記蔡正元對國家、黨的長期奉獻，也會永遠欽佩蔡正元堅守道德、理念、價值，不畏強權，也佩服蔡正元的高度專業水準、國際視野水平，不站在一己之私，為國為民，對國民黨有很多鞭策跟啟示，蔡不但是國民黨難得的人才，也是國家難得的人才，也是在今天的亂世當中，難得可以看到的勇氣跟良心。

國民黨特地頒發給蔡正元，最高的榮譽「實踐一等獎章」，讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄的。國民黨永遠支持蔡正元，也在蔡的鼓勵跟支持底下，一定要拿回政權，因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌，國家回到正軌，中華民國才能繼續成為2300萬人的後盾，帶來和平跟繁榮。

蔡正元 國民黨 馬英九

延伸閱讀

繼推出馬年春聯 馬英九再公布「驫」意象限定掛曆

蕭旭岑：3月前藍白合完成提名 鄭麗文已在內部會議指示

青商會就職典禮話題人物 鄭麗文身旁同框「新竹縣蔣經國」引熱議

總預算仍未付委審查…綠營批鄭麗文：藍白忙著違憲挺貪汙 才是延宕主因

相關新聞

鄭麗文稱蔡正元因民進黨報復馬英九遭殃及 今頒勳章帶著入獄

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，即將入監。國民黨主席鄭麗文表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司...

國台辦新增台獨頑固份子 王世堅斥無聊：我可列十大好戰分子

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單。民進黨立委王世堅今天表示，這實在太無聊了，他們可...

獲頒國民黨實踐一等獎章 蔡正元：人生最後期待是重返執政

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，入獄前獲國民黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。蔡正元表示，人生最後期待只剩再看到國民黨...

盼飛官辛柏毅平安歸來 黃國昌嗆民進黨拒編軍人加薪預算

空軍一架F-16V戰機昨天在花蓮外海失事，各單位持續搜救上尉飛官辛柏毅，民眾黨主席黃國昌今天說，期盼搜救過程一切順利、飛...

國安法從「意圖」改為「足以」 綠委藉質詢澄清

「《國安法》把『意圖』刪除，增加『足以』危害國安才裁罰，其實更明確！」綠委蘇巧慧7日質詢法務部時強調，《國安法》修法明明把很多法律條文更加明確化，但藍委仍堅持要召開公聽會，希望官員能加強說明；綠委李柏毅則說，若有APP鼓吹台人投誠中國該怎麼辦？陸委會副主委梁文傑說，目前僅能用兒少與詐騙下架，所以才要修《國安法》。

被列台獨頑固分子 劉世芳：立場不變、繼續守護台灣

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。