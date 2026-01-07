快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦新增台獨頑固份子 王世堅斥無聊：我可列十大好戰分子

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單。民進黨立委王世堅今天表示，這實在太無聊了，他們可以列台獨頑固份子，那他也可以列中共十大好戰份子。台灣從不挑釁，希望對岸放下不同意見，不要再公佈這些有的沒的名單。

王世堅指出，兩岸若彼此要敵視的話，就什麼都不用談了，但是這會是他們中國14億全體人民所同意的嗎？中共再三的把他們不喜歡的台灣政治領袖，單方面列為「10大台獨首惡」，是絕大多數熱愛自由民主制度的台灣人民沒辦法接受的，台灣有怎麼樣嗎？有做什麼去侵犯到中共了嗎？

王世堅說，即便台灣反對統一，但是希望和平，因此要求同存異，尊重彼此不同，藉由文化、經濟的交流相互學習切磋，這樣才對。這可能是中共少數武統派要藉機鬧事，相信這也不是中國人民所願意的，因為打仗不是開玩笑，哪天擦槍走火恐怕可能不是兩岸之間戰鬥而已，可能會波及到整個亞洲，甚至全世界也說不定。

中共 台獨 王世堅 國台辦

延伸閱讀

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固分子 梁文傑：捍衛中華民國存在者

王世堅：國事如麻導致赦扁議題遲無結果 與節目停播與否無關

【重磅快評】王世堅進化2.0版 賴清德成國民黨最好禮物？

綠批雙城論壇被狠打臉 王世堅逆風相挺…蔣萬安反應曝光

相關新聞

鄭麗文稱蔡正元因民進黨報復馬英九遭殃及 今頒勳章帶著入獄

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，即將入監。國民黨主席鄭麗文表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司...

國台辦新增台獨頑固份子 王世堅斥無聊：我可列十大好戰分子

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單。民進黨立委王世堅今天表示，這實在太無聊了，他們可...

獲頒國民黨實踐一等獎章 蔡正元：人生最後期待是重返執政

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，入獄前獲國民黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。蔡正元表示，人生最後期待只剩再看到國民黨...

盼飛官辛柏毅平安歸來 黃國昌嗆民進黨拒編軍人加薪預算

空軍一架F-16V戰機昨天在花蓮外海失事，各單位持續搜救上尉飛官辛柏毅，民眾黨主席黃國昌今天說，期盼搜救過程一切順利、飛...

國安法從「意圖」改為「足以」 綠委藉質詢澄清

「《國安法》把『意圖』刪除，增加『足以』危害國安才裁罰，其實更明確！」綠委蘇巧慧7日質詢法務部時強調，《國安法》修法明明把很多法律條文更加明確化，但藍委仍堅持要召開公聽會，希望官員能加強說明；綠委李柏毅則說，若有APP鼓吹台人投誠中國該怎麼辦？陸委會副主委梁文傑說，目前僅能用兒少與詐騙下架，所以才要修《國安法》。

被列台獨頑固分子 劉世芳：立場不變、繼續守護台灣

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。