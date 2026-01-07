國台辦新增台獨頑固份子 王世堅斥無聊：我可列十大好戰分子

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單。民進黨立委王世堅今天表示，這實在太無聊了，他們可以列台獨頑固份子，那他也可以列中共十大好戰份子。台灣從不挑釁，希望對岸放下不同意見，不要再公佈這些有的沒的名單。

王世堅指出，兩岸若彼此要敵視的話，就什麼都不用談了，但是這會是他們中國14億全體人民所同意的嗎？中共再三的把他們不喜歡的台灣政治領袖，單方面列為「10大台獨首惡」，是絕大多數熱愛自由民主制度的台灣人民沒辦法接受的，台灣有怎麼樣嗎？有做什麼去侵犯到中共了嗎？

王世堅說，即便台灣反對統一，但是希望和平，因此要求同存異，尊重彼此不同，藉由文化、經濟的交流相互學習切磋，這樣才對。這可能是中共少數武統派要藉機鬧事，相信這也不是中國人民所願意的，因為打仗不是開玩笑，哪天擦槍走火恐怕可能不是兩岸之間戰鬥而已，可能會波及到整個亞洲，甚至全世界也說不定。