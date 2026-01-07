國安法從「意圖」改為「足以」 綠委藉質詢澄清

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對《國安法》修法，綠委透過質詢說明修法內容。（直播截圖）
「《國安法》把『意圖』刪除，增加『足以』危害國安才裁罰，其實更明確！」綠委蘇巧慧7日質詢法務部時強調，《國安法》修法明明把很多法律條文更加明確化，但藍委仍堅持要召開公聽會，希望官員能加強說明；綠委李柏毅則說，若有APP鼓吹台人投誠中國該怎麼辦？陸委會副主委梁文傑說，目前僅能用兒少與詐騙下架，所以才要修《國安法》。

具體行為才可定罪

立法院內政委員會審查行政院函請審議《國家安全法》部分條文修正草案等法案，但在國民黨團發動甲動、爭相登記程序發言下，民進黨召委王美惠宣布，逐條審查改為詢答，之後將由國民黨與民進黨召開公聽會。

但民進黨立委蘇巧慧表示，《國安法》要修是因為實務執行上有疏漏之處。

法務部次長徐錫祥表示，在實務上發現單純參與組織也會對國安有危害，但在法律上找不到處罰規定，因此要修正。蘇巧慧隨即詢問，《國安法》第2條是擴大還是縮小範圍？徐錫祥說，原本是「意圖」危害國安就可能犯罪，但定義太過模糊，偵辦有困難且行為人較危險，因此刪除「意圖」，要有具體行為才可以定罪。

修法才能下架統戰APP

蘇巧慧做球指出，《國安法》第4條也不是任何網路上的行為就是犯罪。徐錫祥補充說明，發動戰爭的部分，除非採取非和平手段、要消滅我國主權，才會觸犯《國安法》。蘇巧慧表示，修法就是希望在維護國安與言論自由中取得平衡，盼官員在之後與國民黨立委的質詢能更說明清楚。

民進黨立委李柏毅則詢問，有APP會宣傳每天台灣有多少人投誠中國，目前陸委會有沒有辦法處理？陸委會副主委梁文傑回應說，目前下架網站或APP只能用「兒少」與「詐騙」2個名義，目前可暫時用「詐騙」，但並非長久之計，因此才要修《國安法》，將相關APP或軟體先下架或移除，避免傷害擴大。

