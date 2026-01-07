被列台獨頑固分子 劉世芳：立場不變、繼續守護台灣

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。劉世芳稍早回應，表示會繼續守護台灣。

對於被國台辦列入「台獨頑固分子」清單，劉世芳表示，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

國台辦今辦例行記者會，發言人陳斌華表示，劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道：鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作，二人公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。