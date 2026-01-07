快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

被列台獨頑固分子 劉世芳：立場不變、繼續守護台灣

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳列為「台獨頑固份子」，劉世芳稍早回應，表示會繼續守護台灣。圖／聯合報系資料照
中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳列為「台獨頑固份子」，劉世芳稍早回應，表示會繼續守護台灣。圖／聯合報系資料照

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。劉世芳稍早回應，表示會繼續守護台灣。

對於被國台辦列入「台獨頑固分子」清單，劉世芳表示，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

國台辦今辦例行記者會，發言人陳斌華表示，劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道：鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作，二人公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

台獨 劉世芳 國台辦

延伸閱讀

陸把劉世芳、鄭英耀列台獨頑固分子 陸委會：表達最強烈抗議譴責

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固分子 梁文傑：捍衛中華民國存在者

影／橋科連外道路劃過糖廠森林引反彈 劉世芳：有共識就變更

教長鄭英耀列台獨頑固份子衝擊教育交流？學界評：主要應針對個人

相關新聞

鄭麗文稱蔡正元因民進黨報復馬英九遭殃及 今頒勳章帶著入獄

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，即將入監。國民黨主席鄭麗文表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司...

國台辦新增台獨頑固份子 王世堅斥無聊：我可列十大好戰分子

中國大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列進「台獨頑固分子」清單。民進黨立委王世堅今天表示，這實在太無聊了，他們可...

獲頒國民黨實踐一等獎章 蔡正元：人生最後期待是重返執政

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，入獄前獲國民黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。蔡正元表示，人生最後期待只剩再看到國民黨...

盼飛官辛柏毅平安歸來 黃國昌嗆民進黨拒編軍人加薪預算

空軍一架F-16V戰機昨天在花蓮外海失事，各單位持續搜救上尉飛官辛柏毅，民眾黨主席黃國昌今天說，期盼搜救過程一切順利、飛...

國安法從「意圖」改為「足以」 綠委藉質詢澄清

「《國安法》把『意圖』刪除，增加『足以』危害國安才裁罰，其實更明確！」綠委蘇巧慧7日質詢法務部時強調，《國安法》修法明明把很多法律條文更加明確化，但藍委仍堅持要召開公聽會，希望官員能加強說明；綠委李柏毅則說，若有APP鼓吹台人投誠中國該怎麼辦？陸委會副主委梁文傑說，目前僅能用兒少與詐騙下架，所以才要修《國安法》。

被列台獨頑固分子 劉世芳：立場不變、繼續守護台灣

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。