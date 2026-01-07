劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固分子 梁文傑：捍衛中華民國存在者

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。陸委會副主委梁文傑表示，這些全都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透的人，因此政府會繼續堅持下去。

梁文傑稍早在立法院內政委員會散會後，受訪表示，國台辦現在所列的所謂台獨頑固分子，全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透，還有各種手段的人，所以政府會繼續堅持下去，所有被他們列為頑固分子的人，「我想他們的立場都不會變。」

國台辦表示，劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道；鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作，二人公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。