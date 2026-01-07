快訊

中央突調財力…雲林比台南有錢 張麗善錯愕不解「逼我們舉債度日？」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府前天接獲行政院主計總處來文通知，財力等級由第五級調升為第四級，縣長張麗善對此直言「相當錯愕」，在歲入未增加的情況下，形同「逼著地方舉債」，縣府將行文向中央反映並提出申復。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府前天接獲行政院主計總處來文通知,財力等級由第五級調升為第四級,縣長張麗善對此直言「相當錯愕」,在歲入未增加的情況下,形同「逼著地方舉債」,縣府將行文向中央反映並提出申復。

雲林縣府前天接獲行政院主計總處來文通知，財力等級由第五級調升為第四級，高於台南、彰化等縣市，未來中央補助的地方配合款比例，將由原本約10%提高至近20%。縣長張麗善對此直言「相當錯愕」，反問「雲林縣什麼時候變得這麼有錢？」質疑中央調升財力等級的依據，在歲入未增加的情況下，形同「逼著地方舉債」，縣府將行文向中央反映。

中央突將雲林縣財力等級調升至第四級，甚至高於六都中的台南市，張麗善表示難以理解，「怎麼會一夕之間，從五級財力變成四級財力？雲林縣什麼時候變得這麼有錢，我真的不知道。」

她指出，至今雲林並未獲得實質、充裕的財政挹注，將要求中央更具體說明財力提升的評估標準，是否僅因財劃法修正後「預計」增加預算，就直接調升財力等級，「但實際上卻是左手給、右手扣，扣了一大堆。」

縣府財政處說明，雲林縣過去曾因每年虛列近30億元預算，加上台塑集團回饋金挹注，財力等級長期被列為第四級，反而讓縣庫更加空虛。張麗善上任後，要求預算務實編列、不再浮編，加上台塑回饋金逐年減少，自112年度起，雲林財力才回歸正常，調整為第五級。

依縣府資料，雲林縣115年度總預算，歲入528.33億元、歲出534.77億元，歲入歲出短絀6.43億元，在歲入未增加的情況下，財力卻突然被升級，未來中央補助地方配合款比例提高，將對縣府造成沉重壓力。以114年計畫型補助約150億元為例，原本縣府需自籌約15億元，財力升級後，配合款恐倍增至30億元。

張麗善指出，雲林是農業大縣，農地不課稅，每年地方稅收僅約40億元，中央突然調升財力等級，卻未同步增加穩定財源，「等於逼著我們舉債過日子」。在財源不足情況下，社會福利無法與六都競逐，反而加速人口外流，讓弱勢縣市更加弱勢；雲林還得承擔國家糧食安全責任，「人口流失了，誰來種田？誰來負責糧食供應？」縣府將函文中央，表達嚴正立場。

張麗善也重申，財劃法修正後，中央遲未公告、也未執行，地方政府在總預算編列上充滿不確定性；更有不少原由中央執行的政策，改由地方承擔，讓雲林每年新增5至10億元支出。她呼籲中央理性面對地方財政現實，真正補足地方政府的財源，讓地方有更充裕的預算投入基礎建設與長遠發展。

雲林縣府前天接獲行政院主計總處來文通知，財力等級由第五級調升為第四級，未來中央補助的地方配合款比例，將由原本約10%提高至近20%。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府前天接獲行政院主計總處來文通知,財力等級由第五級調升為第四級,未來中央補助的地方配合款比例,將由原本約10%提高至近20%。

雲林 張麗善 財政

