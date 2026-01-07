石崇良認從未成立少子女化辦公室 民眾黨團：狠狠打臉政院

有關衛福部長石崇良坦承「沒有成立少子女化辦公室」，民眾黨立法院黨團今天表示，衛福部狠狠打臉行政院，民進黨政府8年狠砸4484億元，結果台灣生育率跌到全球倒數第一名，請問大言不慚的行政院發言人李慧芝，少子女化辦公室在哪裡？

民眾黨立委黃國昌去年12月質疑，衛福部從未成立少子女化辦公室，李慧芝當時對此表示，衛福部早在2017年成立任務編組性的「少子女化對策辦公室」，由跨司署共同研議相關政策，中央政府也在2018年進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

立法院司法及法制委員會今天排案審查「衛福部組織法」等案，黃國昌質詢時再度關切少子女化辦公室議題。石崇良答詢時坦言，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，過去在行政院衛生署和衛生福利部時代都沒有。

民眾黨立法院黨團表示，黃國昌揭穿民進黨的瞞天大謊，前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中過去皆聲稱「台灣已成立少子女化辦公室」，還說政府要全力搶救人口國安危機，7年總計砸下4000多億元，然而行政院從未成立少子女化辦公室。

民眾黨團指出，黃國昌揭露真相以後，李慧芝依然繼續狡辯，如今終於真相大白，石崇良親口承認「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，衛福部狠狠打臉行政院，民進黨政府8年狠砸4484億，台灣出生人口每年掉1萬、生育率跌到全球倒數第一名，2026年新生兒人數恐怕掉到只剩8萬。

民眾黨團說，行政院發言人大言不慚，還邀功政府做得好棒棒，請問李慧芝在去年12月25日發布新聞稿，白紙黑字說的少子女化辦公室在哪裡？