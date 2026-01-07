NGO領袖論壇登場 林佳龍：規劃在台北設國際非政府組織中心

外交部主辦的第六屆「NGO領袖論壇」今天登場，外交部長林佳龍開幕致詞表示，外交部正規劃在台北設立國際非政府組織中心（INGO Center），期盼吸引更多國際非政府組織來台設點，讓台灣成為印太地區國際非政府組織活動的關鍵樞紐，落實「人人都是外交官」理念。

第六屆「NGO領袖論壇」以「總合外交的NGO實踐：經驗分享與成果展望」為主軸，由林佳龍致詞為論壇揭幕，經貿、民主、人道援助及數位韌性等跨領域專家與談。

林佳龍表示，透過NGO外交，台灣將以民主、自由以及人權為主軸的價值外交，轉化成可見、可信的具體合作倡議，這些努力都成為可執行的台灣解方，且深受夥伴信任，展現台灣有意義的國際參與能讓世界變得更好，也透過加值外交讓國際社會受益。

林佳龍指出，NGO在總合外交下，不再只是政策倡議的參與者，而是共同設計、共同執行的重要夥伴，共同擴大台灣國際影響力。

林佳龍以去年9月赴波蘭見證台烏簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄為例表示，此倡議促成基輔市官員、國際非政府組織（INGO）WeWorld 、台灣家扶基金會的合作，將台灣價值轉化成具體、永續的國際行動，更成為公私合作的模型個案。

林佳龍表示，有愈來愈多國際非政府組織與台灣深化合作並來台駐點，外交部正規劃在台北設立國際非政府組織中心，期待讓台灣成為印太地區國際非政府組織活動的關鍵樞紐。