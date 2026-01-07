獨／新縣市財力分級出爐 台東、竹縣市與北市同列須自籌最高第一級

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，中央為此調整各縣市財力分級，級數越低等於財力越好，將來地方自籌款比率越高。據了解，115年度適用的新版財力分級，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級，花蓮縣也從第五級躍升至第三級，而台中市、高雄市都下滑一級，台南市則從第三級降到第五級。

行政院主計總處每3年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，計算基準為地方政府自有財源比率，也就是歲入扣除補助及協助收入後，占歲出的比例，分為第一級到第五級。

因應新版財劃法修正，新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，自115年度起適用。地方政府自有財源比率，歲出依最近3年度的決算審定數計算，歲入則以最近3年度（111年至113年）決算審定數，再加計財劃法修正後中央統籌分配稅款影響數計算，未來各部會計畫型補助將依財力分級訂定補助比率。

據了解，新版財力級次，第一級除了首都台北市外，還新增新竹縣、新竹市、台東縣；第二級新北市、金門縣、花蓮縣；第三級桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

相較112年度，台東縣財力級次出現驚人跳升，一口氣從提升四級，從第五級提升至第一級，花蓮縣則大幅提高三級，從第五級升等至第二級；新竹縣、新竹市從第三提升至第一級，也是顯著升等；小幅升等一級的包括金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣。

台北市、新北市、桃園市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、連江縣維持不變，排名下滑一級的，包括台中市、高雄市、基隆市、彰化縣，財力級次下滑最多的為台南市，從第三級降至第五級。

升等縣市因被視為財力變好，包括台東、花蓮、新竹縣市等，未來自籌款比率將會調高，即地方政府負擔更多；降等縣市如台南、台中、高雄等，自籌款比率則會變低，中央補助相對更多。