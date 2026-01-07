快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

批賴政府走向數位戒嚴邊緣 葛如鈞：打ㄨˇㄊㄨㄥˇ自摸要被舉報？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。葛如鈞辦公室／提供
國民黨立委葛如鈞。葛如鈞辦公室／提供

針對行政院會去年底通過社維法、兩岸條例修正草案及內政委員會今審議國安法，國民黨立委葛如鈞今批評，台灣正一步步走向數位戒嚴的邊緣，政府假借國家安全與打擊詐騙之名，行擴權與箝制言論之實，不僅是數位中介法借屍還魂，更是行政機關對立法機關公然霸凌。

葛如鈞說，在社維法修正草案中，新增的第64條之1賦予行政機關極大權限，只要行政機關單方面認定民眾散布仇恨言論，即可要求平台限制瀏覽甚至註銷帳號。這種繞過司法審查、直接剝奪人民數位人權的手段，與威權國家的網路長城有什麼不一樣？

葛如鈞也說，兩岸條例修正案要求立法委員赴陸須經行政機關許可，完全違背行政機關本應接受立法機關監督的憲法精神，這不只是行政擴權，更是對民主制衡機制的公然挑釁。

此外，葛如鈞也質疑今天國安法修法連提到「武統」都要罰錢；農曆新年要到了，打ㄨˇㄊㄨㄥˇ，拼自摸，都要擔心被舉報？定義是什麼？標準在哪裡？難道未來在網路上分析兩岸局勢、甚至批評執政黨的兩岸政策，只要民進黨不開心，都可以扣上「宣傳敵對勢力」的帽子直接開罰？

葛如鈞正告賴清德政府，社會的恐慌不是靠噤聲就能解決的，真正的自由是能夠容下批評的聲音。身為科技立委，絕對支持打詐與國安，但絕不容許政府帶頭不尊重憲法，利用法律手段建立「網路監獄」。這類「毀憲亂政」的修法草案，在野黨一定會嚴加審查，絕不讓賴總統把中華民國變成「清德宗」的一言堂。

葛如鈞 國安法 網路

延伸閱讀

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

影／用副署權對抗立法權 吳宗憲：只會出現在獨裁國家

政府打詐難見成效 藍委緊盯預算效能

相關新聞

國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長

法務部將啟動檢察長遴選作業，9位票選檢審委員受理候選人報名及推薦，今天上午公告第一波報名人選共計20人，其中，台灣高檢署...

老長官柯文哲周五訪韓國瑜 為人工生殖法親自請託

立法院本會期延會至1月31日，由於民眾黨貫徹兩年條款，現任7名立委也將隨之卸任。民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院，陪同民...

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固分子 梁文傑：捍衛中華民國存在者

中國大陸國台辦今將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」。...

中央突調財力…雲林比台南有錢 張麗善錯愕不解「逼我們舉債度日？」

雲林縣府前天接獲行政院主計總處來文通知，財力等級由第五級調升為第四級，高於台南、彰化等縣市，未來中央補助的地方配合款比例...

石崇良認從未成立少子女化辦公室 民眾黨團：狠狠打臉政院

有關衛福部長石崇良坦承「沒有成立少子女化辦公室」，民眾黨立法院黨團今天表示，衛福部狠狠打臉行政院，民進黨政府8年狠砸44...

獨／新縣市財力分級出爐 台東、竹縣市與北市同列須自籌最高第一級

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，中央為此調整各縣市財力分級，級數越低等於財力越好，將來地方自籌款比率越高。據了解，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。