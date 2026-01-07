批賴政府走向數位戒嚴邊緣 葛如鈞：打ㄨˇㄊㄨㄥˇ自摸要被舉報？

針對行政院會去年底通過社維法、兩岸條例修正草案及內政委員會今審議國安法，國民黨立委葛如鈞今批評，台灣正一步步走向數位戒嚴的邊緣，政府假借國家安全與打擊詐騙之名，行擴權與箝制言論之實，不僅是數位中介法借屍還魂，更是行政機關對立法機關公然霸凌。

葛如鈞說，在社維法修正草案中，新增的第64條之1賦予行政機關極大權限，只要行政機關單方面認定民眾散布仇恨言論，即可要求平台限制瀏覽甚至註銷帳號。這種繞過司法審查、直接剝奪人民數位人權的手段，與威權國家的網路長城有什麼不一樣？

葛如鈞也說，兩岸條例修正案要求立法委員赴陸須經行政機關許可，完全違背行政機關本應接受立法機關監督的憲法精神，這不只是行政擴權，更是對民主制衡機制的公然挑釁。

此外，葛如鈞也質疑今天國安法修法連提到「武統」都要罰錢；農曆新年要到了，打ㄨˇㄊㄨㄥˇ，拼自摸，都要擔心被舉報？定義是什麼？標準在哪裡？難道未來在網路上分析兩岸局勢、甚至批評執政黨的兩岸政策，只要民進黨不開心，都可以扣上「宣傳敵對勢力」的帽子直接開罰？

葛如鈞正告賴清德政府，社會的恐慌不是靠噤聲就能解決的，真正的自由是能夠容下批評的聲音。身為科技立委，絕對支持打詐與國安，但絕不容許政府帶頭不尊重憲法，利用法律手段建立「網路監獄」。這類「毀憲亂政」的修法草案，在野黨一定會嚴加審查，絕不讓賴總統把中華民國變成「清德宗」的一言堂。