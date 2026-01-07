快訊

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

柯文哲為何獨留陳昭姿 人工生殖法成藍白合大考驗？

修國安法阻鼓動犯台 馬士元：台獨屬言論自由範圍內

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
內政部政務次長馬士元今天赴內政委員會備詢。記者張曼蘋／攝影
內政部政務次長馬士元今天赴內政委員會備詢。記者張曼蘋／攝影

政府推動「國安法」修法，眾多在野黨立委批定義不清，根本在限制言論自由。國民黨立委張智倫質疑，主張台獨使台海兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭？內政部次長馬士元回應，法條中鼓吹戰爭定義明確，像是「歡迎解放軍攻擊台灣」等，台獨、兩岸和平等言論都在言論自由範疇內。

行政院日前通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，將處新台幣100萬元罰鍰，引發爭議，各界認為當中定義及對象都不清楚，立法院內政委員會今天審查相關修法。

張智倫質疑，很多法學學者認為，這是高度政治性判斷，交由行政單位掌控，可能有違憲疑慮；執政黨鼓吹台獨，造成兩岸兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭？在野黨及眾多民眾想要和平，是不是也被認為是投降主義？應讓民眾充分了解，修法不能變行政單位或執政黨整肅異己的工具。

馬士元說明，定義非常清楚，就是鼓吹戰爭來消滅我國主權，像是過去有好幾個網紅在網路鼓吹解放軍攻擊台灣；主張台獨、兩岸簽訂和平協議、兩岸和平交流等都在言論自由範疇內，不在國安法第4條條文修正草案內。

馬士元還說，目前有刑法第151條恐嚇公眾罪，但沒有法律可以處理鼓吹戰爭，而這對國人來說是很大心理威脅，國安法第4條正好就是介於言論自由與刑法第151條間的灰色地帶。

張智倫憂心，國安法第4條之1規範網路及社群也有很多疑慮，例如當中「偽冒我國政治人物談話」、「可能造成無法回復的損害」、「相關不實、不當言論」等由誰認定？

馬士元坦言，這要跟法務部、陸委會研商標準，但過去並不是沒有管制，比如詐騙也是直接用行政手段停止，以及北捷攻擊事件，也是將後續兩周威脅公眾言論下架，不然民眾到跨年都還在恐慌，標準都是一致的。

馬士元還舉例，比如有帳號偽造張智倫談話，目前國安法第4條之1會用會審的方式來處理，都是行政處分。張智倫追問，標準還是沒有很確定，會不會只是轉發就罰？馬士元回應，行政手段還是有衡平性，不會說轉發就處分，還要看個案狀況，絕不會擴權，都是依照證據來處理。

內政部政務次長馬士元（左）今天赴內政委員會備詢，國民黨立委張智倫質詢（右）。圖／取自UDN TV
內政部政務次長馬士元（左）今天赴內政委員會備詢，國民黨立委張智倫質詢（右）。圖／取自UDN TV

國安法 張智倫 台獨 言論自由

延伸閱讀

羅傑、峰哥一起被告！網友被Threads反串帳號激怒 卻決定提告羅傑本人

下令撤銷狼社工績優督導 石崇良：查詢平台一個月內設置完成

修國安法阻鼓吹共軍犯台？內政部：1949年來空前威脅 幾乎俄軍攻烏前兆

搶救F16飛官辛柏毅 內政部：搜救機架次持續增加

相關新聞

國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長

法務部將啟動檢察長遴選作業，9位票選檢審委員受理候選人報名及推薦，今天上午公告第一波報名人選共計20人，其中，台灣高檢署...

老長官柯文哲周五訪韓國瑜 為人工生殖法親自請託

立法院本會期延會至1月31日，由於民眾黨貫徹兩年條款，現任7名立委也將隨之卸任。民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院，陪同民...

修國安法阻鼓動犯台 馬士元：台獨屬言論自由範圍內

政府推動「國安法」修法，眾多在野黨立委批定義不清，根本在限制言論自由。國民黨立委張智倫質疑，主張台獨使台海兵凶戰危，是不...

公視現任董事審查團滅李遠指羞辱 吳永乾：審委不是行政院的橡皮圖章

第8屆公視董監事審查會議上周於文化部舉行，僅4名通過審查當選董事未達法定人數，董事會持續難產。而被行政院提名為公視董事候...

藍轟綠忘了鄭南榕精神 國安法修法將先開兩場公聽會

行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會今天排審相關修法，國民黨立委羅智強轟，民進黨忘了「鄭南榕...

林佳龍出席NGO領袖論壇 聚焦總合外交深化國際連結

外交部長林佳龍上午出席「第6屆NGO領袖論壇」並主持開幕式，介紹NGO在總合外交中的核心角色。論壇以「總合外交的NGO實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。