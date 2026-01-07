修國安法阻鼓動犯台 馬士元：台獨屬言論自由範圍內

政府推動「國安法」修法，眾多在野黨立委批定義不清，根本在限制言論自由。國民黨立委張智倫質疑，主張台獨使台海兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭？內政部次長馬士元回應，法條中鼓吹戰爭定義明確，像是「歡迎解放軍攻擊台灣」等，台獨、兩岸和平等言論都在言論自由範疇內。

行政院日前通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，將處新台幣100萬元罰鍰，引發爭議，各界認為當中定義及對象都不清楚，立法院內政委員會今天審查相關修法。

張智倫質疑，很多法學學者認為，這是高度政治性判斷，交由行政單位掌控，可能有違憲疑慮；執政黨鼓吹台獨，造成兩岸兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭？在野黨及眾多民眾想要和平，是不是也被認為是投降主義？應讓民眾充分了解，修法不能變行政單位或執政黨整肅異己的工具。

馬士元說明，定義非常清楚，就是鼓吹戰爭來消滅我國主權，像是過去有好幾個網紅在網路鼓吹解放軍攻擊台灣；主張台獨、兩岸簽訂和平協議、兩岸和平交流等都在言論自由範疇內，不在國安法第4條條文修正草案內。

馬士元還說，目前有刑法第151條恐嚇公眾罪，但沒有法律可以處理鼓吹戰爭，而這對國人來說是很大心理威脅，國安法第4條正好就是介於言論自由與刑法第151條間的灰色地帶。

張智倫憂心，國安法第4條之1規範網路及社群也有很多疑慮，例如當中「偽冒我國政治人物談話」、「可能造成無法回復的損害」、「相關不實、不當言論」等由誰認定？

馬士元坦言，這要跟法務部、陸委會研商標準，但過去並不是沒有管制，比如詐騙也是直接用行政手段停止，以及北捷攻擊事件，也是將後續兩周威脅公眾言論下架，不然民眾到跨年都還在恐慌，標準都是一致的。