國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長
法務部將啟動檢察長遴選作業，9位票選檢審委員受理候選人報名及推薦，今天上午公告第一波報名人選共計20人，其中，台灣高檢署檢察官陳舒怡負責偵查「共諜」案，被大陸國台辦列為「台獨打手幫凶」，陳舒怡在角逐名單中。
現任士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽任期將屆，加上新竹地檢署前檢察長陳松吉借調國家安全局任副局長出缺，以及屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，法務部初步規畫遴選4至6名檢察長職缺。
票選委員表示，受理報名期間自公告起至今天下午5時30分截止，先進行第一次公告，已報名或受推薦且有意願的人選名單共20人，姓名，所屬服務機關、司法官期別如下：
洪信旭 法務部保護司司長(33)
吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長(33)
洪家原 法務部法制司司長(34)
戴東麗 台北地檢署檢察官(34)
林宏松 司法院政風處處長(38)
簡美慧 法務部檢察司副司長(38)
林秀敏 法務部保護司副司長(38)
林漢強 法務部廉政署副署長(38)
邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長(38)
鄧媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長(38)
陳淑雲 台灣高等檢察署檢察官(38)
張紜瑋 台灣高等檢察署檢察官(38)
郭靜文 台中高分檢檢察官(38)
趙燕利 台灣高等檢察署檢察官(39)
白忠志 台灣高等檢察署檢察官(39)
黃裕峯 台中地檢署檢察官(39)
陳舒怡 台灣高等檢察署檢察官(40)
黃彥琿 新北地檢署檢察官(40)
劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)
葉建成 台中高分檢檢察官(42)
