國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長

法務部將啟動檢察長遴選作業，9位票選檢審委員受理候選人報名及推薦，今天上午公告第一波報名人選共計20人，其中，台灣高檢署檢察官陳舒怡負責偵查「共諜」案，被大陸國台辦列為「台獨打手幫凶」，陳舒怡在角逐名單中。

現任士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽任期將屆，加上新竹地檢署前檢察長陳松吉借調國家安全局任副局長出缺，以及屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，法務部初步規畫遴選4至6名檢察長職缺。

票選委員表示，受理報名期間自公告起至今天下午5時30分截止，先進行第一次公告，已報名或受推薦且有意願的人選名單共20人，姓名，所屬服務機關、司法官期別如下：