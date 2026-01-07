快訊

公視現任董事審查團滅李遠指羞辱 吳永乾：審委不是行政院的橡皮圖章

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第八屆公視董監事審查會議31日於文化部舉行，14位董事人選中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等四人通過審查，當選董事。圖／取自文化部直播
第八屆公視董監事審查會議31日於文化部舉行，14位董事人選中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等四人通過審查，當選董事。圖／取自文化部直播

第8屆公視董監事審查會議上周於文化部舉行，僅4名通過審查當選董事未達法定人數，董事會持續難產。而被行政院提名為公視董事候選人的7名現任董事遭全數「團滅」未通過審查，文化部長李遠感慨「這不是羞辱，什麼才是羞辱？」擔任審查會議主席的世新大學前校長吳永乾今天受訪指出，不認同現任董事未通過續任就是「羞辱」的說法，審查委員本應依法獨立行使職權，如果只能按照推薦名單全數通過，「豈不淪為行政院的橡皮圖章？」

吳永乾表示，多元意見併存的民主社會，委員們只要真的對候選名單進行實質審查，就難免會有個別或屬性相同候選人無法通過3分之2以上高同意門檻的結果。這次審查會在進行個別候選人討論前，曾花了很長時間對候選名單進行整體性、結構性面向的意見交流，內容包括年齡結構、專業涵蓋面、族群代表性、公廣集團治理績效問責等問題。審查程序採全程錄音、錄影及網路直播，「李部長只要回頭仔細檢視存檔，應該不難理解為何現任7名董事過不了三分之二以上同意的通過門檻，尚且可以作為繼續辦理提名的參考。」

本屆15名審查委員中，民進黨推薦了7位、國民黨7位，民眾黨1位。而這次的投票結果，而審查的14名公視董事候選人，逾半數拿到7票或8票，審查委員黃世鑫在審查會議中認為，此一結果充分反映審查委員背後的政黨結構。

吳永乾則表示，此次審查董事部分歷經3輪投票。最後未通過10人當中，得7票者4人，得8票者4人，得9票者2人；至於4名通過者所獲得的同意票數，則分別是14票、13票、12票、10票。監察人部分，得票數分別是7票、10票、13票、13票和15票。上述19名候選人的得票情形，「可以說是參差不齊。」

因此，他認為整個審查過程中「委員們表現出相當程度的自主性，黨派意志運作並不明顯。」他也留意到事後，外界有關「每名候選人似乎都有7張同意票基本盤」的看法。

本屆審查會議首次讓審委匿名對公視董事候選人提問，而問題中涉及中國／大陸用詞、「文化大革命(電視劇)出現毛主席萬歲」等，黃世鑫認為這些問題屬「意識形態的爭論」。

吳永乾表示，根據他的了解，個別委員事前提問的是「電視新聞採訪報導的字幕，有無必要將受訪人口說的『大陸』更改為「『中國」』」、「播送有關文化大革命的電視劇時，如果背景出現『毛主席萬歲』字眼，有無必要刪除或打上馬賽克？」

他認為，以上兩個問題所要探究的核心事項應該是「公共媒體董監事人選是否了解言論自由或表現自由的真諦？」相信絕大多數國人都不認同威權時期政府恣意剪除進口雜誌封面（因上頭有毛匪肖像）或其內頁文字（因有為匪宣傳之虞）的作法，因為那是變相箝制政治言論，無助於人民獲知真相，「乃民主憲政所不應為」。

「公共媒體是公共的，但不是政府的；它是屬於全體人民的公共溝通平台，不是執政者的宣傳工具。」吳永乾表示，「公視的存在不是為了幫政府說話，而是為了讓社會擁有一個不被市場和政黨左右的發聲空間。」基於這些理念，他認為上述問題比較像是對公視董事候選人的適任性檢視，而不屬於「意識形態的爭論」。

