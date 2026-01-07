老長官柯文哲周五訪韓國瑜 為人工生殖法親自請託

立法院本會期延會至1月31日，由於民眾黨貫徹兩年條款，現任7名立委也將隨之卸任。民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母，目前也排定本周五繼續拜會立法院長韓國瑜。

柯文哲擔任黨主席期間，過去固定參加民眾黨團例行會議，然而隨著台北地檢署偵辦京華城案，柯文哲卸下黨魁職務後就未再現身立法院。京華城在去年底完成完詞辯論程序，台北地方法院預計3月26日一審宣判，柯文哲目前暫時獲得自由之身。

民眾黨立法院黨團上周舉行「新年新氣象，眾人作夥拚」記者會，細數過去1年通過多項重要法案，這是柯文哲時隔近1年半後再度現身立法院，一行人會後也拜會國民黨團與多位立委，持續遊說人工生殖法等優先法案。

針對是否有意拜會韓國瑜，柯文哲當時受訪時表示，「不要說拜會，拜訪啦」，自己跟韓國瑜本來就交情不錯，就算朋友也可以大家去吃飯喝茶，不要搞得好像什麼黨對黨談判，「我跟韓國瑜本來就是好朋友，這個有什麼奇怪的嗎？」

據了解，陳昭姿近期居中穿線，安排柯文哲拜會韓國瑜。韓國瑜辦公室人士證實，兩人會在周五會面，不過由於當天有院會，時間地點尚未決定。民眾黨團人士表示，柯文哲確定本周五拜會韓國瑜，不過當天院會議程尚未確定，時間地點仍有待討論。