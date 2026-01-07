快訊

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

柯文哲為何獨留陳昭姿 人工生殖法成藍白合大考驗？

聽新聞
0:00 / 0:00

藍轟綠忘了鄭南榕精神 國安法修法將先開兩場公聽會

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會今天排審相關修法。記者李成蔭／攝影
行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會今天排審相關修法。記者李成蔭／攝影

行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會今天排審相關修法國民黨立委羅智強轟，民進黨忘了「鄭南榕精神」，該修法就是箝制言論，真要修也該先開公聽會。民進黨籍召委王美惠於程序發言結束後也宣布，為讓修法周延，將於3月底前召開2場公聽會。

行政院日前通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，將處新台幣100萬元罰鍰。內政委員會今排審該修正草案，國民黨團發出甲級動員令應戰。

民進黨立委沈伯洋表示，有眾多委員提版本，希望將國安法第二條規範行為內容類型化、明確化，而原來第三條也很難適用攸關經濟安全的台積電案例，第四條除武力同一外也應再討論公務員作為或不作為、投降言論、和平協議等灰色地帶內容；另外，也應明定法條規範中間人。

「賴清德、民進黨對不起鄭南榕。」羅智強批評，鄭南榕主張百分百言論自由，但民進黨告訴大家他們就是箝制言論自由、新聞自由及思想的政黨，如此修法定義不清、對象不明，等於政府不喜歡、可疑的言論就可以抓了，這是刑法第一百條廢除後，再次公然將手伸進言論審查。

羅智強還批，該修法特別是針對政治言論，是想再次打造政治犯、思想犯，那最好加入主張台獨、顛覆中華民國的也抓去關，若政府質疑要做，也應該先辦公聽會，最少先4場，當然最好到各縣市開公聽會，擴大社會參與，接下來再來審查當中條文。

國民黨立委許宇甄也說，該修法草案茲事體大，應邀請憲法學者、刑法學者、人權團體及資通產業界代表共同檢視法案適法性、妥善性，在社會凝聚共識前，國民黨反對進入實質審查。

無黨籍立委高金素梅呼應辦公聽會並批評，當法律成為打壓異己的棍棒時，國家就邁入獨裁道路，這正是當年德國納粹走向極權的路徑，請民進黨不要忘記鄭南榕百分百言論自由、百分百集會結社自由的核心價值。

高金素梅抨擊，即便正式宣告戒嚴，都要公開宣告、明確程序，並且接受國會監督，同時要有時效及邊界，但執政黨現在是將「非常權力」偷偷塞進一般法律。

王美惠於程序發言結束後也宣布，接下來將請相關部會說明，讓修法草案有更充分的討論，而為讓修法更加周延，也會在3月底前開2場公聽會，並分別由國民黨、民進黨各召開1場。

修法 民進黨 國民黨 國安法 國家安全

延伸閱讀

柯建銘重返程委會督軍 周五立法院會議程仍未確定

藍白「台灣未來帳戶」拚周五付委 盼朝野達成共識盡快三讀

羅智強問賴總統：國民黨能守住台海中線 為何民進黨不能？

再向賴總統喊話 羅智強：1.25兆軍費特別條例來報告就開始審

相關新聞

國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長

法務部將啟動檢察長遴選作業，9位票選檢審委員受理候選人報名及推薦，今天上午公告第一波報名人選共計20人，其中，台灣高檢署...

老長官柯文哲周五訪韓國瑜 為人工生殖法親自請託

立法院本會期延會至1月31日，由於民眾黨貫徹兩年條款，現任7名立委也將隨之卸任。民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院，陪同民...

修國安法阻鼓動犯台 馬士元：台獨屬言論自由範圍內

政府推動「國安法」修法，眾多在野黨立委批定義不清，根本在限制言論自由。國民黨立委張智倫質疑，主張台獨使台海兵凶戰危，是不...

公視現任董事審查團滅李遠指羞辱 吳永乾：審委不是行政院的橡皮圖章

第8屆公視董監事審查會議上周於文化部舉行，僅4名通過審查當選董事未達法定人數，董事會持續難產。而被行政院提名為公視董事候...

藍轟綠忘了鄭南榕精神 國安法修法將先開兩場公聽會

行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會今天排審相關修法，國民黨立委羅智強轟，民進黨忘了「鄭南榕...

林佳龍出席NGO領袖論壇 聚焦總合外交深化國際連結

外交部長林佳龍上午出席「第6屆NGO領袖論壇」並主持開幕式，介紹NGO在總合外交中的核心角色。論壇以「總合外交的NGO實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。