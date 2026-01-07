藍轟綠忘了鄭南榕精神 國安法修法將先開兩場公聽會

行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會今天排審相關修法，國民黨立委羅智強轟，民進黨忘了「鄭南榕精神」，該修法就是箝制言論，真要修也該先開公聽會。民進黨籍召委王美惠於程序發言結束後也宣布，為讓修法周延，將於3月底前召開2場公聽會。

行政院日前通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，將處新台幣100萬元罰鍰。內政委員會今排審該修正草案，國民黨團發出甲級動員令應戰。

民進黨立委沈伯洋表示，有眾多委員提版本，希望將國安法第二條規範行為內容類型化、明確化，而原來第三條也很難適用攸關經濟安全的台積電案例，第四條除武力同一外也應再討論公務員作為或不作為、投降言論、和平協議等灰色地帶內容；另外，也應明定法條規範中間人。

「賴清德、民進黨對不起鄭南榕。」羅智強批評，鄭南榕主張百分百言論自由，但民進黨告訴大家他們就是箝制言論自由、新聞自由及思想的政黨，如此修法定義不清、對象不明，等於政府不喜歡、可疑的言論就可以抓了，這是刑法第一百條廢除後，再次公然將手伸進言論審查。

羅智強還批，該修法特別是針對政治言論，是想再次打造政治犯、思想犯，那最好加入主張台獨、顛覆中華民國的也抓去關，若政府質疑要做，也應該先辦公聽會，最少先4場，當然最好到各縣市開公聽會，擴大社會參與，接下來再來審查當中條文。

國民黨立委許宇甄也說，該修法草案茲事體大，應邀請憲法學者、刑法學者、人權團體及資通產業界代表共同檢視法案適法性、妥善性，在社會凝聚共識前，國民黨反對進入實質審查。

無黨籍立委高金素梅呼應辦公聽會並批評，當法律成為打壓異己的棍棒時，國家就邁入獨裁道路，這正是當年德國納粹走向極權的路徑，請民進黨不要忘記鄭南榕百分百言論自由、百分百集會結社自由的核心價值。

高金素梅抨擊，即便正式宣告戒嚴，都要公開宣告、明確程序，並且接受國會監督，同時要有時效及邊界，但執政黨現在是將「非常權力」偷偷塞進一般法律。

王美惠於程序發言結束後也宣布，接下來將請相關部會說明，讓修法草案有更充分的討論，而為讓修法更加周延，也會在3月底前開2場公聽會，並分別由國民黨、民進黨各召開1場。