林佳龍出席NGO領袖論壇 聚焦總合外交深化國際連結

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
外交部長林佳龍上午出席「第6屆NGO領袖論壇」並主持開幕式，介紹NGO在總合外交中的核心角色。記者黃義書／攝影
外交部林佳龍上午出席「第6屆NGO領袖論壇」並主持開幕式，介紹NGO在總合外交中的核心角色。論壇以「總合外交的NGO實踐－經驗分享與成果展望」為主題，邀集來自國內非政府組織（NGO）、政府、企業、學界代表及國際非政府組織（INGO）負責人，以實例共同探討台灣NGO在經濟外交、價值外交、同盟外交等3大領域所發揮的積極作用，聚焦台灣 NGO 在經濟外交、價值外交與同盟外交三大面向中所扮演的關鍵角色。

藉由本次論壇，凝聚政府、公民社會與國際夥伴的共識與行動，進一步強化台灣在全球公民社會中的連結，為國際合作與全球公共利益貢獻更多具體成果。會中邀請國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉將來台分享在烏克蘭的實踐經驗。

外交部長林佳龍（前左二）上午出席「第6屆NGO領袖論壇」並主持開幕式，會中邀請國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉（前右二）分享在烏克蘭的實踐經驗。記者黃義書／攝影
外交部長林佳龍（中））上午出席「第6屆NGO領袖論壇」並主持開幕式，會中邀請國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉（左四）分享在烏克蘭的實踐經驗。記者黃義書／攝影
外交部長林佳龍上午出席「第6屆NGO領袖論壇」並主持開幕式，介紹NGO在總合外交中的核心角色。記者黃義書／攝影
