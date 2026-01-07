【重磅快評】農會總幹事變台肥總座 「勵志」程度不輸吳音寧

去年11月台肥前董事長李孫榮無預警遭到撤換，府院高層原安排行政院中部辦公室副執行長吳音寧接任，但因輿論強烈抨擊，最後改由總經理張滄郎接任董座。不料，台肥公布最新人事案，曾任台南柳營農會總幹事陳右欣接任總座，再度引發爭議。台南幫出身的陳右欣從區區的農會總幹事搖身一變成了掌握近百億土地資產的台肥總經理，再度寫下民進黨的「勵志故事」。

陳右欣是誰？很多人壓根沒聽過她的名號，1987年出生、還不到40歲。陳右欣是柳營農會前總幹事陳宇翅的女兒，公公則是前台南縣議員陳進雄，2010年曾涉賄選遭通緝。她在2016年、28歲當上柳營區農會總幹事，創下台灣農漁會最年輕總幹事的紀錄。在此之前，她則是家族企業欣農農牧企業社的經理人，這家肥料廠在台南持續被周遭居民抗議惡臭問題，也有被開罰的紀錄。

陳右欣2022年在賴清德推薦下加入民進黨，還幫賴清德努力助選，積極在全國農會團體、畜牧、漁業團體等挺賴後援會，2023年7月在台南崑山科技大學舉辦全國農會團體挺賴後援會上，展現她的人脈，在全台304家農會中，一舉拉攏240家農會巨頭出席力挺賴清德，比例達7成，就此一炮而紅，也成為賴清德農漁會系統重要操盤手，並入列民進黨不分區名單。柳營農會也在綠營台南市長初選力挺賴清的嫡系人馬立委林俊憲。

果然，在賴清德當選後，陳右欣的政治行情就扶搖直上。她先轉任農業部專委，沒聽她做出什麼成績，沒想到現在直接扶搖直上成了台肥總經理。雖然陳右欣在農業界資歷不算短，但從約莫100人編制的地區農會總幹事到農業部短暫過水後，就直接出任資本額近百億的台肥總經理，這種人事安排實在也真是令人開了眼界，吃相毫不在意外界觀感。

問題是，柳營農會在全台農會中，績效並不算特別突出，更不曾聽聞陳右欣在農業部專委任內，對於企業經營有獨特的想法，農業部內對她的印象只知道她是「國王人馬」。這樣的資歷了不起擔任台肥董事，年薪可也有500萬之譜，在同年齡的收入，就已經是PR值99了，居然直接空降擔任總經理，這不是酬庸是什麼？也難怪人事一公布，農業界再次譁然，只能說「信賴」得永生，再次寫下民進黨版的勵志故事。

當時爆出府院安插吳音寧擔任台肥董事長人事爭議時，前政務委員張景森就在臉書直言，台肥1999年完成民營化、成為上市公司；可是到今天政府（農業部）仍持有約 24.07%，是最大單一股東。這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生就容易被政治控制、用來利益輸送。這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。

他更提到，台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流。像先前才公告：台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額 150 億元、分 15 年付；這種規模的決策，地上權是續還是換人、租期多長、保證金與租金怎麼算、合建或標售走哪條、不動產與本業怎麼分帳揭露。這些都不是技術題，背後全是龐大的土地利益。當時張景森就預言，今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵的時候可能更恐怖。

沒想到，張景森的話這麼快就應驗了，陳右欣就這麼在外界不知不覺下地上任了。國營事業向來是新潮流的「強項」，這樁人事也再次證明，不管是吳音寧還是陳右欣，不變的就是，到嘴的「肥」肉一定要是我自己的人。