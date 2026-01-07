指柯文哲包牌式發言釀不當連結 民進黨團：政黨合作無關司法交換

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，民眾黨前主席柯文哲上周拜會立院各黨團後，朝野僵局、總預算審查露出一線曙光，但柯文哲日前對於司法的相關發言，會讓外界誤解執政黨可以用司法資源做交換條件，民進黨團表達擔憂。

柯文哲日前表示，不知道民進黨目前由誰操盤，把他關押一年，又派人放話說要如法炮製把民眾黨主席黃國昌再搞一遍，他明白告訴民進黨政府，弄他就算了，如果再搞黃國昌，一定焦土政策。

鍾佳濱今天表示，未來若民眾黨政治人物在司法案件平順，外界恐認為執政當局可以用司法資源作為交換；若民眾黨政治人物官司有進度，民眾黨又可以反過來指責執政黨不遵守承諾、放棄朝野合作，柯文哲包牌式發言讓外界產生不當連結。

鍾佳濱指出，柯文哲拜會民進黨團後，大家都都對政黨合作有所期待，民進黨也認為各政黨價值理念或有不同，但在公共事物上有共同目標還是可以合作推進，然而柯文哲對司法的發言，已經超越一般社會對司法獨立的認知，希望民進黨在伸出友善橄欖枝之餘，立法院能更光明磊落談政黨合作。

