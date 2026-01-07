快訊

修國安法挨批箝制言論自由 梁文傑：鼓吹消滅台灣 能容忍？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑表示，如果有人在網路上說要去你家搶劫、放火，被法律禁止，那對於說誰誰誰能過來打台灣，不能雙重標準。記者張曼蘋／攝影
陸委會副主委梁文傑表示，如果有人在網路上說要去你家搶劫、放火，被法律禁止，那對於說誰誰誰能過來打台灣，不能雙重標準。記者張曼蘋／攝影

立院內政委員會今審查政院版國安法修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，被質疑有行政濫權及箝制人民言論自由疑慮，國民黨團發出甲級動員應戰。陸委會副主委梁文傑表示，如果有人在網路上說要去你家搶劫、放火，被法律禁止，那網路說希望誰誰誰能過來打台灣，「可以容忍？不能雙重標準好不好？」

梁文傑稍早受訪被問及是否支持兩岸人民關係條例修法，他說，兩岸人民關係條例是很重要的法律，它的任何的修正都要經過社會、要取得共識才行，因此站在陸委會立場，任何的修正都必須要社會的討論。

至於在野黨認為院版是箝制言論自由，梁文傑說，如果大家沒辦法容忍，個人在網路上說要去你家搶劫、要去放火，這在法律上是會被禁止的，那如果個人在網路上說希望誰誰誰能夠打過來台灣、把台灣消滅掉，「那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準，好不好？」

指柯文哲包牌式發言釀不當連結 民進黨團：政黨合作無關司法交換

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，民眾黨前主席柯文哲上周拜會立院各黨團後，朝野僵局、總預算審查露出一線曙光，但柯文哲日...

【重磅快評】農會總幹事變台肥總座 「勵志」程度不輸吳音寧

去年11月台肥前董事長李孫榮無預警遭到撤換，府院高層原安排行政院中部辦公室副執行長吳音寧接任，但因輿論強烈抨擊，最後改由...

割頸案2年了校安還是喊假的 搜查關卡重重到底保護誰？

新北市校園割頸案滿二年了，日前二審判郭姓乾哥與林姓乾妹12年、11年徒刑，還爆出「要殺人少年來孝順死者爸媽」，引發眾怒。失去一個孩子後，教育部訂頒校園安全檢查辦法，但第一線教師反應，既無強制力，搜查還要經過重重關卡，顯然校安還是喊假的，到底還要多少悲劇才能喚醒徹底改革？

修國安法挨批箝制言論自由 梁文傑：鼓吹消滅台灣 能容忍？

立院內政委員會今審查政院版國安法修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，被質疑有行政濫權及箝制人民言論自由疑慮，國民黨團發出...

柯文哲為何獨留陳昭姿 人工生殖法成藍白合大考驗？

民眾黨兩年條款大限將至，民眾黨前主席柯文哲日前陪同民眾黨立委陳昭姿到立法院拜會藍綠黨團，並對兩年條款語帶玄機指「黨內問題黨內會解決」，接著民眾黨主席黃國昌宣布已經簽署立委辭職書，但陳昭姿則與柯文哲自行處理，柯文哲獨留陳昭姿究竟是為了法案，還是有何戰略布局？引發外界聯想。

卓榮泰：台日關係更友好 印太地區更安全

行政院長卓榮泰與新任台灣日本關係協會會長謝長廷今天同台出席「吃海鮮．挺日本」活動。卓榮泰表示，總統賴清德特別請謝長廷向前...

