修國安法挨批箝制言論自由 梁文傑：鼓吹消滅台灣 能容忍？

立院內政委員會今審查政院版國安法修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，被質疑有行政濫權及箝制人民言論自由疑慮，國民黨團發出甲級動員應戰。陸委會副主委梁文傑表示，如果有人在網路上說要去你家搶劫、放火，被法律禁止，那網路說希望誰誰誰能過來打台灣，「可以容忍？不能雙重標準好不好？」

梁文傑稍早受訪被問及是否支持兩岸人民關係條例修法，他說，兩岸人民關係條例是很重要的法律，它的任何的修正都要經過社會、要取得共識才行，因此站在陸委會立場，任何的修正都必須要社會的討論。

至於在野黨認為院版是箝制言論自由，梁文傑說，如果大家沒辦法容忍，個人在網路上說要去你家搶劫、要去放火，這在法律上是會被禁止的，那如果個人在網路上說希望誰誰誰能夠打過來台灣、把台灣消滅掉，「那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準，好不好？」