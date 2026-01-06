快訊

卓榮泰：台日關係更友好 印太地區更安全

中央社／ 台北6日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰與新任台灣日本關係協會會長謝長廷今天同台出席「吃海鮮．挺日本」活動。卓榮泰表示，總統賴清德特別請謝長廷向前推進台日關係，台日關係更友好、印太地區就更安全。謝長廷則期許將台日友好關係變成命運共同體的關係，將善的循環推向世界，成為全世界模範。

「吃海鮮．挺日本-台日友好！豪華千人宴」晚間在台北喜來登飯店舉行，卓榮泰、謝長廷、日本維新會參議員石平、陸委會副主委梁文傑、立委吳秉叡、沈發惠、邱志偉等人都出席。

卓榮泰致詞時表示，歡迎石平訪台，石平覺得台灣是一個民主自由且和平的地方，台灣就是最安全的地方；謝長廷擔任駐日代表期間，推動台日城市交流，且獲得日本天皇授勳「旭日大綬章」，賴總統特別請謝長廷未來繼續向前推進台日關係，台日關係更友好、印太地區就更安全。

卓榮泰也談到，去年11月21日台灣全面解禁日本福島5縣食品，包括今天及未來在台灣吃到的日本食品都跟在日本吃得一樣，安全與健康，台日友好表現在台灣對日本食品的喜好上。

謝長廷致詞表示，非常感謝許多人的努力，才有今天的台日關係，未來會把台日關係如同卓榮泰所期待，讓台日友好關係變成命運共同體的關係。

他說，「命運共同體」就是喜怒哀樂與共、盛衰榮辱與共，如果有一方受委屈，「日本哭的時候，我們笑不出來；台灣痛苦的時候，日本也笑不出來」，他更以日語表示，要哭的時候，大家哭，要笑的時候，大家笑，這就是命運共同體。

謝長廷說，今天台灣從總統到民間一起挺日本，這就是「日本有事、台灣有事；台灣有事、日本有事」，台灣與日本是和平的共同體，也是繁榮的共同體，要把這個善的循環推到世界，成為全世界的模範。

台日關係 謝長廷 卓榮泰 印太 賴清德 沈發惠 梁文傑

