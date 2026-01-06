參觀社會住宅 蔡英文：相信中央政府會持續推動社宅政策

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文今天表示，她相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文今天表示，她相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文今天在內政部劉世芳及住都中心董事長花敬群陪同下參觀新北市中和的「保二安居」社會住宅，蔡英文表示，劉世芳與花敬群跟她分享，在賴清德總統的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。

曾有媒體報導，賴總統上任一年半以來，推動社會住宅態度消極。但賴總統先前接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表時表示，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會持續穩健推動；除了透過多元方式推動社會住宅及包租代管穩定增加供給，也會改善居住品質。

蔡英文今天在臉書表示，「這座社宅，開工時我有來，完工後、住戶入住時，我也來。」這座位於新北市中和的「保二安居」社宅很特別，總共317戶，100%保留給警消同仁和家屬，今年元旦開始，第一批的住戶已經入住。招商完備之後，未來這裡還會有托嬰中心、幼兒園、老人日照中心，從小至老一併照顧。

蔡英文說，台灣民主、自由的日常，是由許多警消同仁長年默默付出。政府在便利的地點興建社會住宅，讓辛苦的警消同仁不只是住得起，更能住得有品質、有尊嚴。

蔡英文表示，今天劉世芳以及花敬群也跟她分享，在賴總統的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。

蔡英文表示，緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施。她相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。

