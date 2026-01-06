歐洲議會訪台 林佳龍：台歐產業高度互補、持續深化合作

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍6日於外交部接待歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率領的跨黨派議員訪團。林佳龍強調，台歐產業高度互補，台灣在半導體、無人機等領域具備關鍵技術與製造能量，更是可信賴的夥伴，面對威權挑戰，將持續強化台歐合作，為彼此創造更大的共同繁榮。

林佳龍表示，歐洲的聖誕與新年假期才剛結束，歐洲議會的友人們便風塵僕僕來到台灣訪問，這已是歐洲議會友台小組主席凱勒第五度訪台，此次更率領7位歐洲議會議員同儕同行，且皆為首度訪台，期待親身感受台灣蓬勃的民主朝氣。

林佳龍說，為迎接遠道而來的貴客，總統賴清德今日上午親自在總統府接見訪團，強調台灣願成為歐洲最值得信賴的夥伴，也期盼台歐攜手共創全球的穩定與繁榮，持續開拓互惠共榮的璀璨未來；林佳龍也在外交部以台灣佳餚午宴款待，表達誠摯歡迎。

林佳龍轉述，凱勒主席於會中提到，每次來台訪問都像回到「熟悉又親近的地方」，他也將與多位新成員一起見證台灣充滿活力的民主社會。「在全球不安全感升高的時刻，民主夥伴更需要團結合作！」凱勒強調，「台灣與歐洲共享普世價值；俄羅斯入侵烏克蘭，正如中國大陸對台灣的威脅一樣，都攸關我們所珍惜的民主、開放社會與繁榮。」

林佳龍認為，面對威權國家的挑戰，鞏固國家安全是民主夥伴的共同期盼。林佳龍也與在座貴賓分享台灣的努力，在「通訊安全」方面，外交部2025年提出「國際海底電纜風險管理倡議」，將從風險減緩、資訊共享、系統性改革與知識建構四大面向著手，期待與歐洲夥伴共同守護這項攸關全球運作的關鍵基礎設施。

此外，林佳龍指出，在「供應鏈安全」方面，歐洲正積極推動「非紅供應鏈」與「再工業化」，台歐產業具高度互補性。台灣在半導體、無人機等領域具備關鍵技術與製造能量，更是全球可信賴的夥伴；他相信，台歐持續深化合作，將為彼此創造更大的共同繁榮。

林佳龍提到，7日天凱勒主席一行將前往金門，並在馬山觀測站隔海眺望，親身體會「台灣站在民主最前線」的意涵。他並祝福訪團此行一切順利，也盼訪團返回歐洲後，能把台灣的民主活力與堅韌精神分享給更多議會同儕與民眾，讓台歐友誼持續深化、更加堅實。

林佳龍 無人機 歐洲議會

