小二孫女學乘法表發現「9的秘密」 管碧玲笑：阿公和教授親友都不知

聯合新聞網／ 綜合報導
海委會主委管碧玲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
海委會主委管碧玲今（6）日在臉書分享小孫女學數學的趣事，她說孫女發現9x1一直到9x10，兩位數的答案左右相加都剛好是9，這樣有趣的發現卻讓阿公和幾位教授親友完全摸不著頭緒，貼文也引起不少討論。

管碧玲表示，因為女婿林子揚正忙於民進黨台北市大同、中山區市議員初選，雙親忙得分身乏術，而她自己更是忙碌，因此照顧就讀小二孫女的工作就落在她老公許陽明身上。

管碧玲透露日前孫女在學99乘法，突然很開心地說「阿公，我發現一個有趣的事情」，接著開始從9x1=09、9x2=18、9x3=27，一直念到9x10=90，然後補充說「它們的答案左邊是從0到9，答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9，很好玩」。

許陽明聽完嚇了一跳，管碧玲則笑說老公高中時也算是還可以的百年知名學校畢業，甚至在學校還得過數學競試第三名，卻從沒聽過也沒發現過這種事。擔心自己孤陋寡聞，許陽明立刻傳LINE向家中三個「小學時都是學霸，現在是國內外名校博士的大學教授」的親友來詢問，得到的答案都是「沒聽過，也沒發現過」。

管碧玲說孫女確實有一些觀察力，阿公如果不會或者要再查證的，就會被孫女虧「你不是百科全書嗎？」讓阿公不敢隨便亂掰，只能坦承自己也沒發現過。文末她打趣地說可能是自己是文法科，所以對數學孤陋寡聞，不知數學奧妙美麗的世界，貼文引起熱議，不少網友也留言幫忙解答。

管碧玲 海委會

