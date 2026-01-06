巴基斯坦外長喊一中 外交部譴責：為破壞和平言論背書

快訊

中央社／ 台北6日電
中國和巴基斯坦外長日前會面稱「台灣是中國一部分」，外交部今天嚴正譴責「嚴重悖離事實」並重申兩岸互不隸屬。圖／聯合報系資料照片
中國和巴基斯坦外長日前會面稱「台灣是中國一部分」，外交部今天嚴正譴責「嚴重悖離事實」並重申兩岸互不隸屬。圖／聯合報系資料照片

中國和巴基斯坦外長日前會面稱「台灣是中國一部分」，外交部今天嚴正譴責「嚴重悖離事實」並重申兩岸互不隸屬，另呼籲巴基斯坦切勿一再扈從中方罔顧事實，為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。

根據中國外交部官網，中國外長王毅於4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）共同主持中巴第7次外長戰略對話，並發表聯合新聞公報稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等言論。

外交部下午透過新聞稿指該公報內容「嚴重悖離事實」，並表示外交部對於中國政府持續在國際間散播貶損台灣主權的荒唐及扭曲言論，予以嚴正譴責，並對巴基斯坦政府一再屈從順應中國威權的行徑表達高度遺憾。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合新聞公報否認台灣客觀存在的事實，外交部呼籲巴基斯坦切勿一再扈從中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來；全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護。

外交部指出，台灣做為國際社會的良善力量，將持續堅定捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。

