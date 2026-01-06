陳昭姿留任拚人工生殖法？周榆修：會期還有20天 法案歧異不會死守

民眾黨前主席柯文哲上周五為人工生殖法，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會藍綠黨團，引發兩年條款是否留下陳昭姿爭議。民眾黨秘書長周榆修，去年8月全代會通過兩年條款就照原計畫執行，除非柯文哲另有指示。主持人追問是代表陳昭姿會留任？周榆修回應，現在是最後關鍵時間，還有20幾天現在盡全力拜託朝野政黨，至於陳昭姿任期自己傾向就到通過法案為止。

周榆修今中午網路節目專訪，他說柯文哲到立法院拜會，單純是要催生人工生殖法案，且拜託的不只國民黨籍立委，還有民進黨團總召柯建銘、衛環委員會等，只要能拜訪了，都一一拜訪了，因此柯拜訪立法院政治性根本不高；某些人會評論柯文哲拜會立法院，是復出的起手勢，但其實只是因為柯時間比較多，可以一起協助催生人工生殖法案，這已脫離小藍或小綠的問題，而是進步法案要往前進，希望在這會期能有結果。

至於綠白合有沒有空間？周榆修說，民眾黨也曾經投過總統提名的大法官人選劉靜怡。難道因為這樣就變成超級小綠嗎？所謂的綠白合跟藍白合，都要建立在國家不要再四分五裂。如果這個法案是對的，只是因為民眾黨與國民黨，意見相同，就被歸類為小藍，那民進黨也太玻璃心了。

周榆修也強調，行政院提名的中選會主委游盈隆，是小藍嗎？游盈隆化成灰都是綠的，不只是綠，還是獨派。外界也質疑，留下陳昭姿是為拉攏綠，周榆修回應「想太多」，陳昭姿以前從來不是民進黨員，民眾黨這屆不分區立委遞補順位34名的還是20年民進黨籍。

主持人黃光芹問，民眾黨主席黃國昌昨說，陳昭姿部分「是柯文哲要跟她處理」，自己已簽立委辭職書，民眾黨如何論述兩年條款例外情況？周榆修回應，去年8月全代會通過兩年條款就照原計畫執行，除非柯文哲另有指示。

黃光芹追問，這意思是代表陳昭姿會留任？周榆修說，現在是最後關鍵時間，今天是1月6日，距離1月31日還有20幾天，所以現在盡全力的在拜託朝野政黨，大家條例有分歧沒關係，能夠讓法案順利到委員會做逐條討論，如果沒有辦法一步到位，但已經有這樣的精神，民眾黨也不會死守四行倉庫。

周榆修說，現在就是快馬加鞭盼能夠把人工生殖法，大家都可以接受的，或是把有歧異的透過民主的程序表決出來，因為沒有辦法一步到位的前提之下，說實話沒有辦法完全按照陳昭姿的版本。他表示，就個人立場而言，自己比較傾向（陳昭姿任期）就到通過法案為止。