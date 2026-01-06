被指涉貪案防火牆崩塌 黃國昌嗆沒長進：想羅織入罪就放馬過來

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者陳正興／攝影

有關媒體報導「涉貪案防火牆崩塌」，民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊經過一年還是沒有長進，司法公信力快要被民進黨玩殘，到底又是誰在違反偵查不公開、片面洩漏資訊進行媒體炒作，自己也已經提起相關訴訟，想要羅織入罪就放馬過來。

鏡週刊報導，檢調偵辦黃國昌涉貪案進入深水區，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已經過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，至於李麗娟則是涉貪幫助犯，「形同黃國昌所設的防火牆已經遭到突破。」

針對報導相關傳聞，黃國昌受訪時表示，看到鏡週刊寫的東西，他心中只有一個感想，「新的一年還是沒有什麼長進」，整個國家的司法公信力，已經快要被民進黨政府玩殘，如同民眾黨前主席柯文哲所說，「現在整個檢調系統跟法務部唾面自乾。」

黃國昌質疑，特定人士有無接受約談，請問鏡週刊怎麼會知道？姑且不論內容是否正確，到底是誰違反偵查不公開、刻意洩漏片面的扭曲內容進行媒體炒作？自己已經提起相關訴訟，沒有偵查不公開的問題，想要羅織入罪就放馬過來。

黃國昌還說，看完鏡週刊跟鏡電視的答辯狀，真的是會噴出飯來，所謂有人爆料就這樣寫，難道這就是新聞倫理、新聞專業及記者查證義務？爆料證據通通都沒有，唯一的答辯就是有人爆料，真的是太可笑，「你們寫的答辯狀，要不要貼在公司網站給大家看？丟人現眼。」

