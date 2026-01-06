歐洲議會訪團會晤賴總統 強烈譴責中共對台軍演

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「歐洲議會議員團」赴總統府晉見賴清德總統。總統府／提供
歐洲議會議員團6日赴總統府晉見賴清德總統，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）特別指出，他強烈譴責中共上周於台灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。

訪團成員包括歐洲議會議員西門（Sven Simon）、貝克（Wouter Beke）、哥馬赫（Christophe Gomart）、瓦斯蔓（Marion Walsmann）、溫克勒（Iuliu Winkler）、斯捷克巴（Michał Szczerba）、法斯奇（Jan Farský）等，由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

凱勒致詞時說，他代表由來自六國的八位歐洲議會議員訪團致上新年祝福，祝願台灣繁榮和平，在馬年充滿「馬力」。感謝此次受邀訪台進行深入交流，以進一步了解東亞地區理念相近的民主夥伴。

他表示，此次訪團代表歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），其中有多位成員曾親身經歷專制、獨裁、共產政權，更能體會民主生活與自由價值之可貴。

凱勒提到，在全球局勢快速變動、過去數十年所擁有的確定性似乎正在消逝之際，穩定的民主國家更應攜手合作。因此訪團支持維持台海和平現狀，並關切對岸自多面向試圖改變現狀的作為；歐洲議會及各國政府亦持續透過政治聲明重申維持現狀的重要性。

凱勒指出，台灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，也同時傳達不接受任何單方面改變現狀的立場。他強烈譴責中共上周於台灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。

凱勒表示，台歐在多項議題上有共同關切，需要持續交流經驗，包括如何因應海底電纜遭非法且不友善切斷的挑戰；此類事件不僅台灣曾有經驗，歐洲也曾面臨類似議題，尤其是波羅的海地區。除安全議題外，台歐在貿易、科學與衛生等領域亦具深化合作空間。

