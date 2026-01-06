快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國以軍事行動突襲逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛，引發國際社會強烈反彈。外界討論，這是否可能成為大國對付他國領導人的新操作模式。對此，資深媒體人謝寒冰指出，這起事件背後最關鍵的因素，在於內部人員與線人情資的配合，他質疑，是否也可能有人將賴清德總統的行程與動態，即時回報給中共，值得留意。

謝寒冰5日在節目《全球大爆卦》中表示，美國以「毒品走私」逮捕馬杜洛，此舉不僅衝擊既有的國際秩序，也再度凸顯「強權即規則」的現實。他轉述一名親綠醫師作家的觀點，對方直言，美國在某種程度上將自身視為國際法與國際規則的化身，而這樣的心態，正是長期以來美國對自身角色的認知。

謝寒冰認為，當一名自認支持民主與人權的人，也能接受「只要實力夠強，一切行為就能被合理化」的邏輯，等於默認國際秩序的核心仍是實力對比。他直言，這樣的作法或許是超級大國才有的空間，但對中型或小型國家而言，若試圖仿效，恐怕只會招致國際社會的反彈與孤立。

他進一步指出，美國總統川普的作為，等同向世界示範了一件事：只要國力足夠，即便採取具爭議性的行動，其他國家也未必敢公開反對。謝寒冰提醒，中國大陸長期將台灣問題視為內政，一旦北京方面認定自身條件成熟，是否可能考慮更激進的作法，台灣不能掉以輕心。

謝寒冰也提到，中共過去曾進行相關軍事與情蒐演練，且去年台灣破獲多起共諜案件，涉案單位涵蓋民進黨中央黨部、總統府、國安會及外交部等敏感機構，顯示滲透風險並非空談。他直言，可以合理推測，各政府部門都存在遭滲透的可能性。

他再次以馬杜洛遭帶離一事為例，指出事件能夠發生，關鍵就在於內部人員與情資網絡的配合，也因此引發外界疑慮，是否存在有人將賴清德總統的行程與動態回報給中共的可能性。謝寒冰強調，外界無從得知實情，但不能完全排除這樣的風險。

對於政府是否已有相應防範措施，謝寒冰質疑，國防部多次對外表示「都有準備」，但實際的準備內容與反制機制為何，社會並不清楚。他也進一步延伸指出，若美國已開此先例，未來俄羅斯總統普亭是否對烏克蘭總統澤倫斯基採取類似行動，也值得觀察。

此外，遭美方突襲帶往美國的馬杜洛，6日在紐約聯邦法院首度出庭，否認毒品走私指控，並當庭表示自己是「被抓走的」，強調仍是「自己國家的總統」。馬杜洛與妻子在重兵戒護下出庭，透過即時翻譯參與簡短程序。其律師團預計將主張馬杜洛身為主權國家領導人，享有元首豁免權，並質疑美方軍事逮捕行動的合法性。

美出兵委國抓馬杜洛 資深媒體人憂內鬼：賴總統恐成中共情蒐目標

