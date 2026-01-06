林宜瑾塗銷兩國論?她酸：大前輩撐7天 賴系竟不到72小時

傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，國民黨北市議員柳采葳酸，過去「大前輩」蔡易餘撐了7天；林宜瑾身為「根正苗綠」的賴系立委，居然短短不到72小時就默默撤案，甚至嘴硬稱沒撤案，卻被抓包立可帶塗銷送案紀錄。

柳采葳今天在臉書表示，賴系色彩強烈的林宜瑾委員才高調提案，要把「兩岸人民關係條例」改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，一副要把「兩國論」直接寫進法律、壯士斷腕、為台獨理念義無反顧的樣子。結果呢？風向一不對，昨日就急忙「收回提案」。儘管林宜瑾嘴硬稱沒撤案，卻被抓包立可帶塗銷送案紀錄。

柳大酸，民進黨是不是以為做錯事情，想反悔，只要拿出立可帶，就可以說塗消就塗銷？ 卻忘了走過就會留下紀錄，鴕鳥心態只是自我欺騙！甚至林宜瑾居然短短不到72小時就默默撤案、甚至嘴硬，綠營沒人敢護航、沒人敢說話，既然稱要走務實台獨，怎麼不到三天就撤案了呢？

柳說，仔細一看，提案人還有萊爾校長自家嫡系立委林俊憲、賴瑞隆等人，不約而同參與連署；結果出事後集體噤聲，沒人說明、沒人負責 。反正過去只要國民黨出來擋，就能轉身對支持者大喊「親中舔共」、「被中共收買」，政治紅利照樣收。 一旦要自己承擔後果，就全部不算數。

「說穿了林宜瑾的算計，就是民進黨的政治本質：抗中是口號，保台是謊言。」柳采葳說，林宜瑾的提案甚至連民進黨的前政務委員都不買單，砲轟是「務虛台獨」，開酸賴清德「務實台獨工作者」的自我認同。民進黨的政治本質核心只有政治紅利。 更暴露了民進黨對國家安全議題的藐視與輕佻。