防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

民進黨：藍白急開國安後門 離島恐成洗產地破口

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，藍白急開國安後門，離島恐成洗產地破口。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨立委陳玉珍等人強推高度爭議的「離島建設條例」，最快將在本周強行通關，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

韓瑩表示，該法案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，首當其衝受害的就是台灣的本土產業。

韓瑩說，藍白放著總預算案與國防特別條例久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意，呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

