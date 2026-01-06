政院不編軍警消預算 退休警：將提起團體訴訟
立法院三讀通過「警察人員人事條例」部分條文，提高退休警消所得替代率，但行政院至今不編列預算，引發退休警察人員不滿。中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文今天表示，等銓敘部「審定函」下來後，退休警察人員將提起行政訴訟，要求政府「依法給付」，不可以賴帳、不守法。
立法院三讀「警察人員人事條例」部分條文，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，但行政院至今未依法編列新增差額預算。，民眾黨主席黃國昌今天宣布，將為退休警消啟動團體訴訟。
耿繼文表示，立法院三讀都通過的法案，總統府也公布了，政院卻都沒有依據三讀法條編列預算，政府不可以帶頭違法。退休警察人員將在收到銓敘部「審定函」後，大概下個月到法院提起團體行政訴訟，要求政府「依法給付」。
