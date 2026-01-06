快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

會晤賴總統 歐洲議會友台小組主席凱勒強烈譴責中國對台軍演

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今（6日）接見「歐洲議會議員團」。圖／總統府提供
賴清德總統今（6日）接見「歐洲議會議員團」。圖／總統府提供

賴清德總統今接見「歐洲議會議員團」時表示，面對中國威權主義長期的軍事威脅等複合式挑戰，除了再次印證「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張。歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）強烈譴責中國上周在台灣周邊的挑釁，強調訪團支持維持台海和平現狀。

賴總統致詞指出，去年11月，蕭美琴副總統應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，在歐洲議會發表演說，除展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對台灣的理解與支持。

賴總統感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定、堅定支持台灣國際參與，以行動向國際社會傳達了「徳不孤，必有鄰」的明確訊息。賴總統並指出，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾及外交經濟脅迫等複合式的挑戰，台灣有非常深刻的體認。除了再次印證「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

賴總統強調，台海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵。台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。

賴總統表示，台灣已經準備好與歐洲議會及議員們攜手，將雙方的交流轉化為打造「民主供應鏈」的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。

凱勒表示，此次訪團代表歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），其中有多位成員曾親身經歷專制、獨裁、共產政權，更能體會民主生活與自由價值之可貴。在全球局勢快速變動、過去數十年所擁有的確定性似乎正在消逝之際，穩定的民主國家更應攜手合作。因此訪團支持維持台海和平現狀，並關切對岸自多面向試圖改變現狀的作為；歐洲議會及各國政府亦持續透過政治聲明重申維持現狀的重要性。

凱勒指出，台灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，也同時傳達不接受任何單方面改變現狀的立場；凱勒並強烈譴責中國上周在台灣周邊展現的挑釁姿態，這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。

歐洲議會 台海 賴清德 軍演

延伸閱讀

總統：台歐合作打造民主供應鏈 強化全球經濟韌性

中共圍台軍演 外交部：美、加明確表達對台海和平穩定支持

川普控販毒 哥倫比亞總統：會為國家再拿起武器

中共圍台軍演管碧玲宴請海巡高官挨轟 夫護妻：都不吃飯睡覺了？

相關新聞

批賴政府惡意賴帳 民眾黨免費為退休警消打官司討退休金

今年度總預算持續卡關，在野黨要求行政院依法編列軍人加薪、警消退休金等預算。民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨政府拒絕依法編...

柯建銘重返程委會督軍 周五立法院會議程仍未確定

立法院程序委員會今午開會，行政院版財劃法修正草案、預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草...

林宜瑾塗銷兩國論?她酸：大前輩撐7天 賴系竟不到72小時

傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，國民黨北市議員柳采葳酸，過去「大前輩」蔡易餘撐了7天；林宜瑾身為...

民進黨：藍白急開國安後門 離島恐成洗產地破口

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨立委陳玉珍等人強推高度爭議的「離島建設條例」，最快將在本周強行通關，藍白無視社會質疑與國...

政院不編軍警消預算 退休警：將提起團體訴訟

立法院三讀通過「警察人員人事條例」部分條文，提高退休警消所得替代率，但行政院至今不編列預算，引發退休警察人員不滿。中華民...

美突襲委內瑞拉抓總統未凝國際共識 挑動全球分裂矛盾

近期，美國以武力抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，並強行壓制到紐約進行刑事審判，引發國際社會高度關注。需要澄清的是，這並非已完成的實體拘捕，而是美國透過域外司法與政治施壓，試圖在委國進行政變。然而，此一作法在國際間並未形成共識，尤其在拉丁美洲，更凸顯出各國嚴重的立場分裂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。