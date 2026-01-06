批賴政府惡意賴帳 民眾黨免費為退休警消打官司討退休金

民眾黨上午舉行「賴政府惡意賴帳，台灣民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道」記者會。黃國昌指出，立法院去年三讀修正警察人員人事條例，經過賴清德總統公告就成為有效的法律，然而賴政府卻刻意針對警察與消防人員，悍然拒絕編列退休金等預算項目。

黃國昌說明，依照新版警察人員人事條例，銓敘部重新發放年資審定函，退休警消也就取得金錢債權請求權，而該份年資審定函清楚載明，警正二階每月將短差5326元，警消人員冒著生命危險衝鋒陷陣，結果換來民進黨政府如此對待，「每個月5326元也在欠，民進黨的良心在哪裡？」

針對行政院長卓榮泰將親自下鄉說明總預算，黃國昌則建議，乾脆以各地的警察分局、消防分隊作為據點，直接告訴全國警消為何每個月都欠錢，這就是最好的下鄉說明方式，銓敘部在年資審定函寫得很清楚，差額要由服務機關依照規定發給，內政部長劉世芳還有什麼資格擔任警消大家長。

黃國昌批評，退休警消在民進黨的眼中，根本就是最好欺負的一塊，民進黨不斷踐踏台灣的民主法治，民眾黨將為他們站出來討回公道，所有成本皆由民眾黨自行吸收，「等到拿到勝訴確定判決，就可以拿來強制執行，這就是法治國家該有的作為。」

中華民國退休警察人員協會總會長黃啟澤表示，對於立法院三通通過的法律，任何行政機關都該依法執行，行政院卻以釋憲為由拒絕編列預算，還要繼續砍退休警消族群的退休金，全國退休警察都感到非常憤怒，未來將全力支持全國退休警察爭取權益。

中華民國退休警察人員協會榮譽總會長耿繼文則說，台灣目前正處於亂世，警消在職期間沒有做錯事，員工依約盡心盡力，完事後老闆不認帳，所有人都難以接受，政府不能帶頭做壞事，該怎麼辦就怎麼辦，這個道理沒有什麼好爭論。

民眾黨秘書長周榆修說明，民眾黨將啟動團體訴訟，協助退休警消討回公道，1月8日開始在民眾黨中央黨部、黃國昌新北市板橋服務處開放收件。

媒體詢問，面對府院高層下鄉宣講，民眾黨有無相關反制作為。黃國昌聽聞後表示，賴清德跟卓榮泰放話下鄉宣講，「老實說我也不知道要宣講什麼」，全國各地的警察分局、消防分隊據點眾多，他們乾脆直接下鄉說清楚講明白，政府帶頭賴帳不給、欠錢不還是什麼道理。