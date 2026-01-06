柯建銘重返程委會督軍 周五立法院會議程仍未確定

立法院程序委員會今午開會，行政院版財劃法修正草案、預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案等仍均未列案，議程未確定。另外，民進黨立院黨團總召柯建銘罕見出現在立院程委會，彷彿督軍在場民進黨立委，國民黨立院黨團書記長羅智強看到也走上前去問候，直呼「稀客」。

立院程委會今午開會，柯建銘罕見現身程委會，和在場綠委寒暄聊天，民進黨立委莊瑞雄與其有說有笑，柯建銘也待完會議全程。羅智強見柯建銘到場，上前問候，並直呼「稀客」。

羅智強登記發言，他說有三個遺憾，第一個遺憾是賴清德總統不肯兌現競選承諾，針對重大國情來立法院進行國情報告並接受諮詢；第二個遺憾是，賴清德、行政院長卓榮泰不肯依法編列軍人加薪的預算，不肯依法編列警消退休保障的預算，不肯依法編列公教退休保障的預算，非法預算硬要丟到立法院，立法院審了非法的預算，請問是不是民進黨以後對立法院任何事情都不需要遵守；第三個遺憾是，民進黨立委林宜瑾提「兩國條例」撤案。賴總統兌現諾言來立法院報告並接受諮詢，總預算只要不違法，立法院早就在審了。

在羅智強發言時，台下的民進黨立委酸羅「胡說八道」。而民進黨方面質疑藍白擋總預算，阻礙下一代的成長跟老人權益；民進黨立委沈伯洋嗆，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」匡列300億，請問當時程委會有要求花蓮縣府來報告嗎？

民眾黨立委劉書彬提案，民眾黨團針對第11屆第4會期第17次會議，議事日程以議程草案提報院會處理；民進黨團提出115年度中央政府總預算案之復議案、中共軍演譴責案等。雙方提案都有異議，針對劉書彬提案、民進黨團提案，都是贊成9人，反對9人，會議主席翁曉玲贊成劉書彬提案，故通過劉書彬提案。

柯建銘會後受訪表示，今天來程委會來共襄盛舉，好事多磨，繼續努力，周五院會處理。

民進黨團書記長陳培瑜說，今日程委會議案還是沒有審定，要送院會處理，大概有幾個方向，可能要等到立法院長韓國瑜協商後才能確定議程。民眾黨前主席柯文哲來民進黨團拜訪時，是說叫柯建銘來喬預算，當時她有提醒要送交程委會，但今天提案人是民眾黨立委劉書彬，反而不是國民黨提，到底是國民黨、民眾黨沒有談好，還是民眾黨決心要繼續擋預算。