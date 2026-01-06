日議員石平抵台：台灣絕非中國一部分 台灣就是台灣

快訊

中央社／ 台北6日電

日本參議員石平今天抵台，他於松機發表談話強調，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國中華民國是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣。

日本維新會中國裔參議員石平應印太戰略智庫邀請來台出席研討會，並於上午搭機抵達台北松山機場。

石平抵台後發表簡短談話指出，踏上台灣國土非常高興且激動，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天順利進入台灣國境，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家。

石平強調，台灣絕對不是中國的一部分，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國沒有關係，今天到台灣就是要說明這點，告訴世界台灣是獨立的國家。

被問及中國外交部指石平涉台言論「不值一提」，石平回擊，「愛提不提，我無所謂」。

石平曾於去年底在社群平台X上表示，「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家」。

石平出生於中國，2007年取得日本國籍。他畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，因為中國發生天安門學運決定與中共訣別，2007年歸化日本。今年7月參議院選舉中，石平以日本維新會候選人身分參選，並首次當選。

日本維新會 中華人民共和國 中華民國

