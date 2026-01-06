民進黨高雄市長初選倒數衝刺 4立委拚車掃、找名人推薦

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺近日也展開車掃行程。圖／立委林岱樺辦公室提供
立委林岱樺近日也展開車掃行程。圖／立委林岱樺辦公室提供

民進黨年底高雄市長初選進入最後一周，4綠委參選人陸續展開車掃行程，希望在最短時間內走遍高雄、強化選民印象。立委邱議瑩公布滅火器樂團主唱楊大正及直播主阿美等人的推薦影片，立委賴瑞隆則在同黨立委邱志偉陪同下站路口，立委許智傑選擇發布最新催票影片，強化空戰動能。

賴瑞隆今日行程南北都有，一早由立法委員邱志偉陪同在路竹區中山路及民強街口站路口問候通勤市，下午轉往位於南高雄的林園、大寮進行車隊及市場掃街，一日橫跨南北，強化陸戰動能。

立委黃捷連續兩天陪同邱議瑩掃街拜票，昨日在鳳山地區，今早轉往苓雅區三和市場及苓雅國民市場問候市民。邱議瑩個人社群也陸續分享名人推薦影片，包括金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正及直播主阿美等人都表態「我支持邱議瑩」。

立委許智傑今天於社群平台發布最新催票影片。許智傑感性回顧從政27年來的點點滴滴，強調獲得市長陳其邁公開肯定，已做好萬全準備，將以「全民市長」為目標，承接起推動高雄持續進步的重任。

立委林岱樺1月4日起從仁武服務處啟動各地車隊行程，抱持「踏遍高雄千街萬巷」的決心進行最後衝刺。

立委邱志偉今早陪同賴瑞隆在路竹站街頭向鄉親問早。圖／立委賴瑞隆辦公室提供
立委邱志偉今早陪同賴瑞隆在路竹站街頭向鄉親問早。圖／立委賴瑞隆辦公室提供
直播主阿美表態「我支持邱議瑩」。圖／立委邱議瑩辦公室提供
直播主阿美表態「我支持邱議瑩」。圖／立委邱議瑩辦公室提供
立委許智傑今日公布催票影片，感性回顧從政歷程。圖／立委許智傑辦公室提供
立委許智傑今日公布催票影片，感性回顧從政歷程。圖／立委許智傑辦公室提供

邱議瑩 影片 直播主

