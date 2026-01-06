政務副審計長沒了 朝野協商改增設常務職

監察院審計部盼增設政務副審計長，引發爭議，立法院今天朝野黨團協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，審計部非一般行政機關，且審計長須經人事同意權通過，審計部也同意改增設常務副審計長；審計長陳瑞敏回應，盼藉此讓社會各界放心、少有疑慮，同時兼顧業務拓展。

審計部欲增加政務副審計長及相關人員，立法院司法及法制委員會12月初初審「審計部組織法」修正草案，朝野立委都質疑政務副審計長獨立性問題，最後藉由規範資格，大家取得共識，該草案送院會處理，不須朝野協商。不過，二讀會時，民眾黨團有異議。

立法院今天由司委會召開朝野黨團協商會議，黃國昌表示，審計部工作很辛苦，需增加人員，他原則上也都同意；不過，審計部不是一般的行政機關，審計長也是經過人事同意權通過的，要用政務性質規範次長，跟審計部目前體例是有問題的。陳瑞敏很善意也來溝通，所以同意用常務次長性質來界定副審計長，這樣體制及人員增加需求都能滿足。

國民黨立委翁曉玲表示，上次初審考量到審計部需求，以及社會對政務人員多少有些不信任，大家對賴政府都有所擔心，因此設置嚴格條款，如今雖然沒有政務副審計長，但多一位常務副審計長，相信仍可為審計部分擔更多工作，就按協商條文通過。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜則沒有意見。

陳瑞敏指出，審計部監督規模從85年時11兆元到現在28兆元，功能也從監督走向洞察、前瞻，這都需要比較宏觀的看法。他了解外界對政務副審計長有疑惑或不放心的地方，初審時翁曉玲也以嚴格資格條件來限制，若外界仍有疑惑，經過考慮及衡量，也是希望可以修法增為二至三人常務副審計長，讓社會各界能夠放心，少有疑慮，而業務拓展也因此沒問題。

民進黨籍司委會召委莊瑞雄宣布，「審計部組織法」修正草案第七條照協商內容通過，審計部置副審計長二至三人，職務列簡任第十四職等，輔助審計長處理部務。「審計部組織法」修正草案第十條、第十四條則照審查會結果通過。