黃國昌：藍白整合先談政策及願景 再簽正式協議選出最強團隊

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計農曆年後拍板藍白整合進度。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨會盡快提出全國共同政見，然後再跟國民黨討論政策願景，接下來才會簽署正式的政黨協議，當中就會清楚載明如何以最好的方式選出最強團隊。

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計春節前確定新北市長人選，3月底協調在野陣營人選。民眾黨主席黃國昌昨天表示，台灣的政治處於三角形，兩邊合一定大於第三邊，現在不用太快形成一對一局面，藍白應該各自把基本盤「拚到最大再來合」。

民眾黨上午舉行「賴政府惡意賴帳，台灣民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道」記者會，傳出國民黨預計農曆年後拍板藍白整合進度，黃國昌受訪時表示，對於傳聞內容很難評論，民眾黨會盡快提出全國共同政見，然後再跟國民黨討論共同政策、政見及願景。

黃國昌說，未來將會以此作為基礎，藍白工作小組進行對接，也會正式簽署政黨協議，清楚載明對選民的承諾、兩黨要共同推動的政見，當然也有各縣市如何相互合作、以最好方式選出最強團隊，並且帶給選民最佳治理，這些事情都按部就班在進行。

黃國昌說明，對於民眾黨而言，民眾黨隨時準備好，持續進行這些工作，國民黨也需要經過內部整合，尊重他們的程序跟時間，但是在這段時間最重要的事情，還是每個人都在工作崗位把事情做到最好，這才是最好的選舉方式，不要辜負人民的期待。

此外，黃國昌昨天表態反對帶職參選縣市首長，遭到民進黨立委王定宇等人質疑雙標。黃國昌今天受訪時則表示，自己的事情自己面對，民進黨真的超級可笑，一天到晚拿別人當擋箭牌，「我早在2018年就提出這個主張，對於任何人都是一樣。」

黃國昌說，民進黨要拿國民黨作為擋箭牌墊背，「但是我只問一件事情，民進黨這些立委為了初選，不來國會工作跑去選區拚初選，對得起選民跟立委這份薪水嗎？講一個道理給所有選民聽，憑什麼領立委薪水躲在選區拚初選？回答這個問題就好。」