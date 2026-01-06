總統：台歐合作打造民主供應鏈 強化全球經濟韌性

總統賴清德今天接見歐洲議會議員團表示，面對中國軍事威脅，民主國家唯有團結才能抵抗威權主義擴張。台灣已準備好與歐洲議會合作打造民主供應鏈，為全球經濟注入更強大的韌性。歐洲議會友台小組主席蓋勒強烈譴責中國環台軍演，強調維持和平現狀是歐洲議會的優先事項。

總統上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見歐洲議會議員團，這是歐洲議會今年第一個訪台團，由歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）擔任團長，成員包括歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員。

總統說，近年來台歐關係在各領域的對話合作與交流都有大幅進展，包括福爾摩沙俱樂部去年首次在台灣舉辦年會，就海底電纜韌性、區域安全以及台歐前瞻合作等深入討論，充分展現歐洲議會及各國國會對台灣的高度關注以及支持。

他並提到，去年11月副總統蕭美琴應對中政策跨國議會聯盟的邀請，在歐洲議會發表演說，展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對台灣的理解與支持。

賴總統感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定，堅定支持台灣國際參與，這些行動都向國際社會傳達「德不孤，必有鄰」的明確訊息。

總統表示，對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾以及外交、經濟脅迫等複合式挑戰，台灣有非常深刻的體認，再次印證和平靠實力的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能夠抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主的價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

他並指出，台海的和平穩定不只攸關印太，更是歐洲安全乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵。台灣有能力、有意願、更有決心，成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域以及全球的穩定和繁榮。

總統表示，台灣已經準備好與歐洲議會合作打造民主供應鏈，為全球經濟注入更強大的韌性。

蓋勒表示，海峽的另一岸對破壞台海和平現狀有許多做法，這也是為什麼歐洲議會認為維持現狀會如此重要。台灣海峽是國際海域，不同的國家都派遣軍艦或船艦通過台灣海峽，清楚地表明不接受單方面改變現狀的任何作為，也強烈地譴責中國上週在台灣附近有挑釁意味的軍事演習。