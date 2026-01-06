民進黨團：盼柯文哲影響下 與民眾黨從預算審議開始合作

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，希望未來在柯文哲的影響力之下，讓民眾黨、民進黨有進一步合作的可能，就從預算審議付委開始討論。記者蔡晉宇／攝影
民眾黨前主席柯文哲上周五拜會民進黨立院黨團總召柯建銘，雙方談及總預算案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，希望未來在柯文哲的影響力之下，讓民眾黨、民進黨有進一步合作的可能，就從預算審議付委開始討論。

柯文哲上周五在和柯建銘會面後表示，在立法院只要有柯建銘都可以解決。關於總預算案卡關，柯文哲說，「你們就坐下來喬就好，你是老大」柯建銘回應，「喬要你們同意啊，你回去要交代」柯文哲則自嘲是朝廷欽犯、沒有官職。

鍾佳濱指出，柯文哲到立法院，彰顯出民眾黨在新的年度，希望成為有影響力的關鍵少數，柯建銘也誠懇請託總預算、國防預算，希望得到民眾黨支持，雖然柯文哲謙虛說自己沒有影響力，但希望這是合作的開始。

